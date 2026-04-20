Esterilizarán y vacunarán a perros y gatos gratis en dos departamentos sanjuaninos

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente, pone en marcha nuevos operativos del quirófano móvil en Rivadavia y Pocito, para esterilizar y vacunar perros y gatos.

La Secretaría de Ambiente brinda esterilización y vacunación gratuita para perros y gatos en Rivadavia y Pocito. Los quirófanos móviles llegan a los barrios desde el 20 y 23 de abril. "La medida mejora la salud pública y permite a los vecinos cuidar a sus animales sin costo y sin trasladarse largas distancias", afirmaron desde la cartera.

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En Rivadavia, la atención comenzará el 20 de abril en el Barrio Conjunto 7 – La Bebida, en la intersección de calles Rómulo Fernández y Proyectada. En tanto, en Pocito, el operativo iniciará el 23 de abril en la Unión Vecinal La Rinconada, ubicada en calle 14 y Av. Aberastain.

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"El objetivo de este Programa de Tenencia Responsable de Mascotas es llegar a todos los rincones de la provincia para que toda la comunidad pueda acceder a estos servicios esenciales sin costo, con un turno previo y a pocas cuadras de su casa", indicaron desde el organismo.

Al tiempo que sumaron: "Esto no solo facilita el cuidado de sus mascotas, sino que también permite prevenir enfermedades, evitar la reproducción no deseada y masiva, y mejorar la convivencia en los barrio. El impacto es concreto: menos animales en situación de calle, mayor control sanitario y comunidades más ordenadas. Cada intervención representa una mejora directa en la calidad de vida, tanto para los animales como para los vecinos".

Los turnos deben solicitarse al 4305937, de 8 a 12 horas, sin excepción, para ambos operativos.