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Esterilizarán y vacunarán a perros y gatos gratis en dos departamentos sanjuaninos

La campaña organizada por Ambiente se desarrolla desde este lunes 20 de abril en distintos barrios. Conocé el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente, pone en marcha nuevos operativos del quirófano móvil en Rivadavia y Pocito, para esterilizar y vacunar perros y gatos.

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente, pone en marcha nuevos operativos del quirófano móvil en Rivadavia y Pocito, para esterilizar y vacunar perros y gatos.

La Secretaría de Ambiente brinda esterilización y vacunación gratuita para perros y gatos en Rivadavia y Pocito. Los quirófanos móviles llegan a los barrios desde el 20 y 23 de abril. "La medida mejora la salud pública y permite a los vecinos cuidar a sus animales sin costo y sin trasladarse largas distancias", afirmaron desde la cartera.

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En Rivadavia, la atención comenzará el 20 de abril en el Barrio Conjunto 7 – La Bebida, en la intersección de calles Rómulo Fernández y Proyectada. En tanto, en Pocito, el operativo iniciará el 23 de abril en la Unión Vecinal La Rinconada, ubicada en calle 14 y Av. Aberastain.

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"El objetivo de este Programa de Tenencia Responsable de Mascotas es llegar a todos los rincones de la provincia para que toda la comunidad pueda acceder a estos servicios esenciales sin costo, con un turno previo y a pocas cuadras de su casa", indicaron desde el organismo.

Al tiempo que sumaron: "Esto no solo facilita el cuidado de sus mascotas, sino que también permite prevenir enfermedades, evitar la reproducción no deseada y masiva, y mejorar la convivencia en los barrio. El impacto es concreto: menos animales en situación de calle, mayor control sanitario y comunidades más ordenadas. Cada intervención representa una mejora directa en la calidad de vida, tanto para los animales como para los vecinos".

Los turnos deben solicitarse al 4305937, de 8 a 12 horas, sin excepción, para ambos operativos.

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