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Educación

La UNSJ llega a Chimbas con una batería de capacitaciones en oficios

La universidad y el municipio sellaron un acuerdo para implementar once talleres de formación técnica, brindando herramientas clave para la inserción laboral y el desarrollo de los vecinos a partir de un relevamiento de las demandas locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
unsj

El rector Tadeo Berenguer y la intendenta Daniela Rodríguez rubricaron un acta complementaria que permitirá el dictado de once talleres de la Escuela de Oficios y Educación Profesional en el departamento, buscando fortalecer la formación laboral y la inserción de los vecinos mediante herramientas estratégicas.

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La Universidad Nacional de San Juan continúa profundizando su política de extensión territorial con la puesta en marcha de un ambicioso esquema de formación técnica en el departamento de Chimbas. A través de la firma de un acta complementaria, enmarcada en un convenio de cooperación vigente desde 1988, ambas instituciones formalizaron el inicio de once talleres de la Escuela de Oficios y Educación Profesional, los cuales fueron seleccionados tras un análisis previo de las necesidades concretas del municipio.

El rector Tadeo Berenguer expresó su satisfacción ante esta nueva articulación y destacó la importancia de que la casa de altos estudios contribuya activamente al desarrollo de los ciudadanos a través de una multiplicidad de disciplinas. Por su parte, la intendenta Daniela Rodríguez puso en valor la apertura de la universidad al territorio, subrayando que esta propuesta es clave para la formalización laboral de los habitantes de su departamento.

La oferta académica para Chimbas es sumamente diversa, abarcando áreas como la construcción, plomería, cocina para emprendedores, comercialización y marketing para la economía social, diseño de vestuario y costura, e incluso la manipulación de alimentos. Asimismo, se dictarán capacitaciones técnicas más especializadas, como la operación de equipos pesados, la instalación de aires acondicionados, la instalación y mantenimiento de equipos de riego presurizado, y el curso de cuidado de personas titulado "Cuidar con dignidad".

Laura Garcés, secretaria de Extensión Universitaria, recordó que la oferta de la Escuela de Oficios es sumamente amplia y se nutre directamente de la vasta trayectoria académica de la universidad, ya que los docentes provienen de las distintas unidades académicas que integran la institución. Mientras esta iniciativa comienza a rodar en Chimbas, la UNSJ ya tiene programado para la semana próxima la rúbrica de nuevos acuerdos para extender sus capacitaciones al departamento 25 de Mayo.

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