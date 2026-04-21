La CGT puso fin a la especulación por las elecciones y en San Juan ya se habla de lista unidad

La Confederación General del Trabajo (CGT) terminó con las especulaciones y le puso fecha al proceso electoral en las regionales: las internas se harán entre junio y julio, luego de haber dejado atrás la posibilidad de realizarlas en marzo.

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La definición llega tras la renovación de autoridades a nivel nacional en diciembre, cuando asumieron Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

Con ese escenario, en la CGT regional San Juan el clima empieza a definirse: puertas adentro ya hablan de lista de unidad. La idea de evitar una interna toma fuerza entre los gremios, aunque todavía hay un punto clave sin resolver: qué pasará con Eduardo Cabello.

El actual secretario general dijo más de una vez que no quiere seguir, pero en el armado sindical aseguran que su continuidad está más cerca de concretarse que de caerse. Es, hoy, una de las principales fichas en la negociación.

En paralelo, también se discute cómo será la conducción que viene. La CGT regional San Juan deberá definir si mantiene el esquema de unicato o si da el salto a un triunvirato, en línea con lo que ocurre a nivel nacional.