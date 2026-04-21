miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

La CGT puso fin a la especulación por las elecciones y en San Juan ya se habla de lista unidad

En la CGT regional San Juan crece la idea de evitar una interna, mientras todavía hay dudas sobre la continuidad de Eduardo Cabello y el modelo de conducción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-04-15 at 7.00.52 PM

La Confederación General del Trabajo (CGT) terminó con las especulaciones y le puso fecha al proceso electoral en las regionales: las internas se harán entre junio y julio, luego de haber dejado atrás la posibilidad de realizarlas en marzo.

Lee además
el indice de confianza empresarial manufacturera fue del -18,3% en marzo
Indec

El índice de confianza empresarial manufacturera fue del -18,3% en marzo
villarruel explico por que se bajo de la misa en homenaje al papa francisco: estaba lo peor...
Razones

Villarruel explicó por qué se bajó de la misa en homenaje al papa Francisco: "Estaba lo peor...

La definición llega tras la renovación de autoridades a nivel nacional en diciembre, cuando asumieron Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

Con ese escenario, en la CGT regional San Juan el clima empieza a definirse: puertas adentro ya hablan de lista de unidad. La idea de evitar una interna toma fuerza entre los gremios, aunque todavía hay un punto clave sin resolver: qué pasará con Eduardo Cabello.

El actual secretario general dijo más de una vez que no quiere seguir, pero en el armado sindical aseguran que su continuidad está más cerca de concretarse que de caerse. Es, hoy, una de las principales fichas en la negociación.

En paralelo, también se discute cómo será la conducción que viene. La CGT regional San Juan deberá definir si mantiene el esquema de unicato o si da el salto a un triunvirato, en línea con lo que ocurre a nivel nacional.

Seguí leyendo

Paro y "apagón informativo" el viernes en el Servicio Meteorológico por despidos

La Justicia pidió nuevas pruebas para investigar las finanzas de Manuel Adorni y su esposa desde 2022

La reunión que tuvo lugar en Calingasta después de las polémicas declaraciones del presidente del Concejo

Pymes alertan en Diputados por la caída del consumo y piden un nuevo consenso fiscal

Kicillof se presentó en Tribunales por la deuda de la Nación por jubilaciones

Adorni participó de una misa en homenaje al papa Francisco junto a miembros del Gabinete y Kicillof

Diputados: cooperativas pidieron que no se deroguen las exenciones fiscales que las benefician

Javier Milei enviará este miércoles al Congreso la reforma electoral que busca eliminar las PASO

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anticipo de aguinaldo: quienes pueden pedirlo y donde
Trámite

Anticipo de aguinaldo: quiénes pueden pedirlo y dónde

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo
Horror

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

Se viene la XXXI Feria Internacional de Artesanías. Mirá todo lo que hay que tener en cuenta para recorrerla.
Para agendar

La Feria Internacional de Artesanías se vivirá durante 10 días: cuánto saldrán las entradas

En al menos cinco mineras sanjuaninas se han producido movimientos y recambios recientes de colaboradores en áreas clave.
Movimientos

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

Sobreseerían a Pampita, una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal
Lo último

Sobreseerían a "Pampita", una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal

Una policía permitió que una detenida saliera a caminar, se le escapó del Hospital de Albardón y ahora deberá pagar una multa
Tribunales

Una policía permitió que una detenida saliera a caminar, se le escapó del Hospital de Albardón y ahora deberá pagar una multa

Te Puede Interesar

La jornada del Ministerio de Educación para evitar tiroteos escolares
Alarma en todo el país

La jornada del Ministerio de Educación para evitar tiroteos escolares

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miércoles fresco y sin lluvias para San Juan
SMN

Miércoles fresco y sin lluvias para San Juan

No habrá internet por unas horas en Jáchal: que pasó
A tener en cuenta

No habrá internet por unas horas en Jáchal: que pasó

Los homicidios de ancianos en robos que conmocionaron a San Juan
Antecedentes

Los homicidios de ancianos en robos que conmocionaron a San Juan

Imagen ilustrativa
Robo en vivienda

Una mujer policía fue víctima del ataque de ladrones en su casa en Rawson