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Indec

El índice de confianza empresarial manufacturera fue del -18,3% en marzo

Solo un 15% espera que la situación repunte en el periodo abril-junio.

Por Agencia NA
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera bajó y se ubicó en -18,3% en marzo de 2026.

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En el resumen ejecutivo del ICE solo el 15,1% de los encuestados fue optimista respecto de los cambios que espera en el volumen de producción en el periodo abril-junio en relación con la actualidad.

A su vez, el 50,9% sostuvo que la situación de la cartera total de pedidos de clientes en marzo de 2026 se encuentra por debajo de lo normal y, el 19,7% dijo que el nivel de stocks de productos terminados en términos de volumen fue adecuado.

Las preguntas y respuestas, en porcentajes, sobre cada consulta y el balance de cada uno:

-El 20,1% prevé que disminuirá.

-El 15,1% prevé que aumentará.

-El 64,8% prevé que no variará.

-El 20,1% prevé que disminuirá.

-El 50,9% prevé que disminuirá.

De la suma de cada balance dividido tres, que son en total, sale el número del ICE -18,3%.

Tal como informa el INDEC, “el ICE de la industria manufacturera está compuesto por la opinión empresarial sobre las expectativas futuras del volumen de producción, la evaluación actual de la cartera total de pedidos de clientes y la evaluación actual del nivel de stocks de productos terminados; puede tomar valores entre -100% y 100%.

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