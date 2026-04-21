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Reclamo

Diputados: cooperativas pidieron que no se deroguen las exenciones fiscales que las benefician

Las cooperativas señalaron que la derogación de la ley 11.390 causaría "un grave perjuicio" al sector.

Por Agencia NA
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Asociaciones de Cooperativas reclamaron hoy en la Cámara de Diputados que no se derogue la ley 11.390 donde están contemplados eliminen los beneficios impositivos ya que generaría un fuerte “perjuicio” para el sector.

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El reclamo se debe a que la ley de Hojarasca promovido por el Gobierno y que tuvo dictamen de comisión contemplaba la derogación de esa antigua ley, y en especial del artículo 5 que establece exenciones sobre los impuestos al sellado y timbre para los actos de constitución de la cooperativos, y sobre el valor de los edificios y construcciones.

Su reclamo realizado este mediodía en la comisión de Asuntos Cooperativos, que preside Aldo Leiva, fue aceptado luego por el oficialismo, que aceptó eliminar este punto de dictamen sobre la ley Hojarasca.

El secretario de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas y otros Servicios Públicos (Conaice), Bruno Rodríguez, pidió que se mantenga “la exención que plantea la Ley 11.380 y que se quite del proyecto actual, por el perjuicio que generaría en las cooperativas”.

“Solicitamos que se ponga en resguardo a nuestras entidades cooperativas de esta nueva imposición tributaria”, señaló.

En tanto, Néstor Fiumano, de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), también consideró que la derogación de la Ley 11.380, “implicaría un costo muy adicional al impuesto que se llama Fondo de educación y capacitación cooperativa”.

A su vez, el titular de la Federación Argentina de Entidades de la Salud Solidaria (Faess), Pablo Rodofili, dijo que se debe “discutir el régimen tributario cooperativo pero hay que realizarlo con seriedad y no derogando una norma, sin cambiarla por otra”.

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