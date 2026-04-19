Intensa búsqueda en San Juan de dos hombres desaparecidos en los últimos días

Las autoridades provinciales han activado los protocolos de emergencia tras la desaparición de Daniel Alejandro Salguero, de 47 años, y Cayetano Morales, de 74. A través del programa institucional “San Juan Te Busca”, el Ministerio de Seguridad solicitó la colaboración ciudadana para dar con el paradero de ambos, quienes fueron vistos por última vez durante la última semana en distintos puntos de la provincia.

Videonota Comer rico y saludable en invierno, más caro: en un año, los precios de las verduras subieron hasta un 100% en San Juan

Más que una lavada de cara Invierten $75 millones para transformar la sede de los juicios rápidos en San Juan

Daniel Alejandro Salguero falta de su hogar desde el pasado 13 de abril. Según el reporte oficial, se trata de un hombre de contextura mediana, aproximadamente 1,70 metros de altura, tez trigueña y ojos verdes. Como seña particular que facilita su identificación, posee un tatuaje de un pato en su hombro derecho. Al momento de ausentarse, vestía una remera del club River Plate, bermuda de jean y zapatillas negras.

image

Por otro lado, la preocupación crece en torno a Cayetano Morales, desaparecido desde el 10 de abril. Debido a su edad, 74 años, las autoridades han manifestado una especial alarma. Morales es de contextura grande, mide cerca de 1,80 metros y se caracteriza por tener tez blanca, ojos negros y una abundante barba y cabello canosos, ambos de largo considerable. Su vestimenta consistía en pantalón, campera y zapatillas oscuras, complementadas con un gorro negro.

image

Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad ha intensificado los operativos de rastrillaje y recordó a la población que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser fundamental para la investigación. Se solicita a quienes puedan aportar datos certeros comunicarse de manera inmediata y anónima a la línea de emergencias 911.