La Plaza 25 de Mayo se tiñó tímidamente de azul y oro

Decenas de hinchas sanjuaninos de Boca Juniors se arrimaron al corazón de la Plaza 25 de Mayo para celebrar la justada victoria conseguida frente a River en una nueva edición del Superclásico.

En el Monumental Boca se quedó con un Superclásico que terminó envuelto en polémica

Desde el punto del penal Gran ejecución y festejo a lo Riquelme: Paredes le dio la victoria a Boca en el Superclásico

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Padres, hijos, amigos y parejas se animaron a hacer flamear banderas con los colores azul y amarillo en el centro sanjuanino, como así también celebrar los bocinazos de algunos conductores que pasaban por la zona.