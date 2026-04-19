La Plaza 25 de Mayo se tiñó tímidamente de azul y oro

Decenas de hinchas sanjuaninos de Boca Juniors se arrimaron al corazón de la Plaza 25 de Mayo para celebrar la justada victoria conseguida frente a River en una nueva edición del Superclásico.
domingo 19 de abril 2026
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Un puñado de hinchas de Boca celebraron la victoria en el Superclásico concurriendo a la plaza central del centro sanjuanino.
Decenas de hinchas sanjuaninos de Boca Juniors se arrimaron al corazón de la Plaza 25 de Mayo para celebrar la justada victoria conseguida frente a River en una nueva edición del Superclásico.
Padres, hijos, amigos y parejas se animaron a hacer flamear banderas con los colores azul y amarillo en el centro sanjuanino, como así también celebrar los bocinazos de algunos conductores que pasaban por la zona.