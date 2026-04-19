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Desde el punto del penal

Gran ejecución y festejo a lo Riquelme: Paredes le dio la victoria a Boca en el Superclásico

El mediocampista abrió el marcador en el final del primer tiempo tras aprovechar una mano de Rivero tras un remate de Merentiel.

Por Agencia NA
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El mediocampista de Boca, Leandro Paredes, abrió el marcador en el Superclásico con una gran ejecución de penal en la que metió el festejo del Topo Gigio, al mejor estilo de Juan Román Riquelme.__IP__

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Sobre el final del primer tiempo, el árbitro del encuentro, Darío Herrera, cobró la pena máxima por una mano dentro del área del defensor Lautaro Rivero, de River.

El encargado de la ejecución fue Paredes, con una definición potente al palo izquierdo del arquero Santiago Beltrán, quien se había tirado al otro lado.

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FUENTE: Agencia NA

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