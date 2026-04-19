Gran ejecución y festejo a lo Riquelme: Paredes le dio la victoria a Boca en el Superclásico

El mediocampista de Boca, Leandro Paredes, abrió el marcador en el Superclásico con una gran ejecución de penal en la que metió el festejo del Topo Gigio, al mejor estilo de Juan Román Riquelme.__IP__

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro del encuentro, Darío Herrera, cobró la pena máxima por una mano dentro del área del defensor Lautaro Rivero, de River.

El encargado de la ejecución fue Paredes, con una definición potente al palo izquierdo del arquero Santiago Beltrán, quien se había tirado al otro lado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kchradio/status/2045969969280680145&partner=&hide_thread=false Golazo del campeón del mundo



Leandro Paredes asumió el penal y no falló. Boca se va al descanso 1-0 vs River pic.twitter.com/nexOqWDI26 — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) April 19, 2026 FUENTE: Agencia NA

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