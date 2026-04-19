Nicolás Tivani le dio un nuevo título nacional a San Juan en Río Cuarto

El ciclismo argentino consagró a un nuevo monarca en tierras cordobesas y el nombre de Nicolás Tivani quedó grabado en lo más alto del podio. El ciclista sanjuanino se impuso con una actuación contundente en el autódromo de Río Cuarto, donde la delegación de su provincia volvió a dar cátedra de estrategia y resistencia. La prueba, que se extendió a lo largo de 158 kilómetros, fue dominada casi íntegramente por el bloque sanjuanino, que supo manejar los hilos del pelotón desde el banderazo inicial hasta el sprint definitivo.

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Tivani logró detener el cronómetro en 3h 31m 09s, un tiempo que le permitió colgarse la medalla de oro y devolverle el prestigio del título nacional a San Juan. La supremacía de la provincia quedó aún más en evidencia con el segundo puesto de Mauricio Domínguez, quien completó un "1-2" letal para las aspiraciones del resto de los competidores. El podio lo cerró el chaqueño Daniel Juárez, quien debió conformarse con el tercer lugar ante el avance imparable de los líderes.

Sin embargo, el éxito de Tivani no se explica únicamente por su capacidad individual, sino por un despliegue colectivo que resultó asfixiante para sus rivales. El trabajo de peones de lujo como Rodrigo Díaz, Gerardo Tivani y Leonardo Cobarrubia —quienes finalizaron en las posiciones 10°, 11° y 12° respectivamente— fue fundamental para neutralizar cualquier intento de fuga y mantener el control absoluto de la competencia.

Con este resultado, San Juan reafirma su vigencia histórica y su estatus como la principal potencia del ciclismo en Argentina, logrando no solo un triunfo personal para Nicolás Tivani, sino una victoria estratégica que será recordada por el alto nivel de su trabajo en conjunto.