El renacer de CODETAPRO: la histórica institución que vuelve para transformar la inclusión laboral en San Juan

Los integrantes de CODETAPRO, en una de las reuniones tras el resurgimiento de la asociación.

El silencio que reinó durante casi una década en Belgrano 634 -O- está siendo reemplazado por el sonido de nuevos proyectos. CODETAPRO (Cooperadora Defensa Taller Protegido), una institución emblemática nacida en agosto de 1984, ha iniciado formalmente su proceso de resurrección. Tras haber cerrado en 2016 por asfixia económica y administrativa, hoy vuelve a la escena social de San Juan de la mano de un equipo liderado por Claudia Gallardo, su presidenta, y Gabriel Chirino, secretario.

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Reabrir una institución de esta envergadura implica desandar un laberinto legal, edilicio y funcional. Sin embargo, el motor que impulsa este regreso es una necesidad crítica en la provincia: la capacitación laboral para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual que, al cumplir los 28 años, quedan fuera del sistema de educación pública y carecen de espacios de contención y formación para la vida adulta.

"Nuestro objetivo principal es capacitar laboralmente para brindar posibilidades de independización", explicó Gabriel Chirino. En un contexto donde las pocas instituciones existentes en San Juan manejan listas de espera de hasta 300 personas, la recuperación de CODETAPRO es un alivio para cientos de familias.

REUNIÑON

Aunque el edificio propio de la calle Belgrano cuenta con herramientas valiosas —como hornos de cerámica nuevos y una fábrica de salsas—, aún requiere de financiamiento para su habilitación final. Pero la falta de un techo operativo no ha frenado al equipo de 19 profesionales, expertos en educación especial, que ya trabajan "a pulmón" en el territorio.

Actualmente, la asociación mantiene convenios con la Subsecretaría de Deporte y el municipio de la Capital para realizar actividades físicas los martes y jueves, integrando ya no solo a personas con discapacidad intelectual, sino abriendo el espectro a todas las discapacidades.

"Manos Cerca": el desembarco en los departamentos

Este domingo 19 de abril marcará un hito en esta nueva etapa con el lanzamiento de "Manos Cerca". La cita será en la Unión Vecinal Antonio Torres, en el departamento de 25 de Mayo, a partir de las 12:00 horas.

No se trata de un evento aislado, sino del inicio de un ambicioso relevamiento provincial. "Queremos recabar información sobre la situación familiar, social y la cobertura económica de las personas con discapacidad en cada departamento", señaló Chirino. La iniciativa surge como respuesta a la vulnerabilidad del sector ante la falta de aportes de las obras sociales y la vigencia de la ley de emergencia.

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La jornada en 25 de Mayo incluirá encuestas, juegos, un almuerzo compartido y, sobre todo, la escucha de historias de vida. Tras este debut, el cronograma continuará en Caucete —en conjunto con Cáritas— y posteriormente en Zonda o Ullum.

La ambición de CODETAPRO va más allá de la capacitación técnica. Recientemente, el Ministerio de Gobierno recibió al equipo para analizar una decena de proyectos innovadores. Uno de los más destacados es la creación de un Protocolo de Evacuación para personas con discapacidad, una carencia normativa actual en San Juan. La asociación se ha propuesto no solo diseñarlo, sino capacitar al personal de la administración pública y privada para su implementación.

Cómo sumarse a CODETAPRO

Con el espíritu de los fundadores de 1984, pero con la energía de una gestión que entiende los desafíos del 2026, CODETAPRO invita a la comunidad a ser parte. Ya sea para colaborar, participar de las jornadas o buscar asesoramiento, los interesados pueden contactarse al 2646027265 o acercarse a su sede histórica.