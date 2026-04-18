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Posicionamiento nacional

Lo que piensa el movimiento Primero la Patria, que impulsa Sergio Uñac

El senador nacional empieza a tomar impulso de la mano de una agrupación creada en el 2025, con el reconocimiento de Cristina Kirchner como líder del peronismo nacional y el objetivo de descentralizar la agenda de Buenos Aires.

Por Ana Paula Gremoliche
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Primero la Patria se conformó el 29 de mayo de 2025, de cara a las elecciones legislativas que se llevaron adelante en aquel entonces. El objetivo primario de la agrupación, que nuclea a dirigentes peronistas de todo el país, era consolidar una mirada federal del peronismo, sobre la base del liderazgo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sin desconocer el rol del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Después de haber transcurrido el proceso electoral, el senador sanjuanino Sergio Uñac quedó posicionado como uno de los dirigentes de mayor peso dentro del movimiento y, en estas últimas semanas, empezó a utilizar como trampolín esta plataforma para posicionarse a nivel nacional.

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El nombre de Uñac empezó a salir en los medios nacionales luego de que el exsenador Oscar Parrilli lo posicionara en una posible fórmula electoral junto a Cristina. Después, el propio exgobernador de San Juan se ocupó de continuar con su posicionamiento con la propuesta de llevar adelante internas en el Partido Justicialista antes de que termine el 2026.

La continuidad de esa estrategia se dio por las reuniones de Primero la Patria. Un proyecto en conjunto con Nicolás Trotta (con quien Uñac tendría un fuerte vínculo) para declarar las emergencias en las pymes, reuniones en universidades, encuentros con otras agrupaciones del peronismo federal.

Desde San Juan, el núcleo de Uñac plantea que el senador quedó parado como el dirigente de mayor fuerza de la agrupación después de las elecciones. Sobre todo, porque Juan Manuel Urtubey perdió las elecciones en Salta y quedó sin ningún cargo nacional.

En medio de las campañas de posicionamiento que llevan adelante algunos dirigentes del peronismo a nivel provincial, como el diputado Cristian Andino y el chimbero Fabián Gramajo, la estrategia de Uñac está más direccionada a lo nacional. Aún sin saber si a táctica es efectivamente para aspirar a un cargo en Nación o, bien, volver a intentar conducir San Juan, el peronismo sanjuanino empieza a moverse en bloque en cada uno de los territorios.

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