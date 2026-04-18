El veredicto en manos del pueblo: San Juan pone fecha al ensayo final del juicio por jurados

San Juan empezó a acelerar los motores para implementar un cambio profundo en su estructura judicial: la participación directa de los ciudadanos en la definición de la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas de delitos graves. Este avance, que busca transformar la relación entre la sociedad y el Poder Judicial, tendrá un hito fundamental el próximo 6 de mayo a las 16 horas, según confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur . En esa fecha, el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan se convertirá en el escenario de un simulacro estratégico que servirá como laboratorio para ajustar los detalles finales antes de la puesta en marcha oficial del sistema.

Para que esta nueva modalidad funcione correctamente, la Corte de Justicia de San Juan coordinó un esfuerzo conjunto con la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad de Congreso. Desde principios de este mes, alumnos de abogacía de estas tres instituciones participan en clases preparatorias en la Escuela Judicial, donde reciben instrucción directa de jueces, magistrados del Tribunal de Impugnación y funcionarios de la Defensoría Oficial. Bajo la guía de profesionales de gran trayectoria, los estudiantes practican técnicas de litigación que incluyen la elaboración de alegatos de apertura y clausura, así como los métodos para interrogar y contraexaminar a los testigos en un debate oral.

"Las tres universidades con las que trabajamos en el Poder Judicial, en el ámbito de la Escuela Judicial, que está a cargo de la doctora Adriana García Nieto como ministra coordinadora, la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan con su Facultad de Ciencias Sociales, y la Universidad de Congreso están organizando este simulacro de juicio por jurados. Va a estar a cargo de alumnos de las tres universidades, y el grupo de alumnos que ya ha sido seleccionado, está siendo capacitado por jueces y fiscales, que están colaborando para que esto pueda realizarse. Tengo entendido que el jurado va a ser gente de la ciudadanía que, por supuesto, no tiene expertise jurídica, o sea, no son abogados ni técnicos en nada jurídico. Es decir, que van a plantear un caso hipotético que va a ser, dramatizado como verdaderamente ocurre en un juicio por jurados", precisó Olivares Yapur.

El proceso de formación no se detiene en las aulas universitarias. El próximo 27 de abril, la ministra del Superior Tribunal del Chaco, Emilia María Valle, dará una charla técnica sobre aspectos cruciales como la audiencia preliminar y el sistema de selección de jurados conocido como "Voir Dire". El objetivo planteado por las autoridades judiciales es que los futuros abogados vivencien de cerca la dinámica de un sistema donde el veredicto no recae en un juez técnico, sino en la valoración que ciudadanos comunes hacen de las pruebas presentadas durante el juicio.

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El simulacro como laboratorio del sistema

Este paso previo al simulacro no es un simple ejercicio académico, sino una instancia de preparación necesaria para la práctica profesional futura. García Nieto resaltó que el objetivo es que los estudiantes, que asumirán roles de fiscales, defensores y jurados, vivencien de cerca lo que implica este sistema para poder liderarlo cuando se aplique de forma definitiva. Esta formación permite que los operadores judiciales y los futuros abogados se familiaricen con una dinámica distinta, donde el veredicto no depende de un juez técnico, sino de la valoración que ciudadanos comunes hacen de las pruebas presentadas.

Tal como lo adelantó en exclusiva TIEMPO DE SAN JUAN en febrero, la provincia se encamina a realizar un ambicioso simulacro de juicio por jurados que promete ser revelador. Esta instancia, funcionará como un laboratorio para ajustar detalles reglamentarios y edilicios antes de la puesta en marcha oficial de la ley. En este ejercicio se utilizará un caso ficticio pero con bases reales para evitar la exposición de situaciones delicadas, permitiendo que se recree fielmente la deliberación secreta de los ciudadanos y las instrucciones que el juez debe impartir al jurado. Se busca que este aprendizaje práctico sirva para "amigarse con el sistema" y observar experiencias exitosas de otras provincias como Neuquén o Chaco.

Qué es el juicio por jurados y por qué es una deuda pendiente

El juicio por jurados es una modalidad procesal donde 12 ciudadanos titulares, con paridad de género, tienen la responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de delitos graves. Este sistema busca cambiar la relación entre la sociedad y el Poder Judicial, obligando a los ciudadanos a tomar conciencia de la responsabilidad que implica evaluar pruebas y pericias. En San Juan, la implementación de esta herramienta es una deuda que data de noviembre de 2018, cuando fue aprobada como parte del Código Procesal Penal. Aunque la ley ya rige para delitos con penas mayores a veinte años, la Corte de Justicia prefirió un camino de implementación gradual y consensuado para asegurar el éxito del sistema.

El avance actual tiene antecedentes. En septiembre de 2019, la provincia ya había realizado un simulacro multitudinario en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, donde incluso participaron figuras reconocidas del deporte y el periodismo local. En aquella oportunidad, un jurado popular evaluó un caso ficticio de homicidio agravado y dictó un veredicto de "No Culpable" tras una deliberación basada en las pruebas. Aquel antecedente sirvió de base para las discusiones legislativas que terminaron por convertir el proyecto en ley, y hoy, con las nuevas capacitaciones, San Juan se encamina a saldar finalmente ese compromiso con la verdadera participación ciudadana en la justicia.