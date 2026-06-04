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Reconocimiento

San Juan alcanzó el primer puesto en la competencia de ciberseguridad más importante del mundo

Integrantes de la Policía y de la Secretaría de Seguridad obtuvieron el primer puesto en la White Hat Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia de ciberseguridad, investigación digital y prevención del ciberdelito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan fue protagonista de la White Hat Conference 2026, el encuentro internacional sobre ciberseguridad y prevención del ciberdelito desarrollado en Mendoza, al obtener el primer puesto en uno de los desafíos centrales de la competencia. El reconocimiento fue alcanzado por el equipo "San Juan Más Seguro", integrado por dos efectivos de la Policía de San Juan, Of. Inspector Darío Pérez Ruarte y Cabo Primero Leonardo Esquivel, y una asesora legal de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, Dra. Virginia Sánchez Carmona, quienes compitieron junto a especialistas de más de 15 países y proyectó sus actividades a más de 70 naciones.

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La White Hat Conference es considerada uno de los encuentros más relevantes a nivel internacional en materia de ciberseguridad, investigación digital y prevención del delito informático. En su edición 2026 reunió en Mendoza a hackers éticos, investigadores, universidades, organismos internacionales y fuerzas de seguridad de distintos países para intercambiar experiencias y afrontar los desafíos que plantean las nuevas amenazas en el entorno digital.

El equipo sanjuanino obtuvo el mejor desempeño en una de las competencias más exigentes del evento, centrada en el análisis e investigación de un caso de ciberdelito. La prueba requirió la aplicación de conocimientos técnicos, capacidad analítica y herramientas de investigación para identificar evidencias, reconstruir escenarios y proponer soluciones frente a situaciones complejas vinculadas al crimen digital.

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Además del equipo ganador, la provincia estuvo representada por el equipo “San Juan Cyber”, integrado por tres efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, Yamila Schiffel, Franco Flores y Franco Rojas. Ellos también llevaron la experiencia y el trabajo que se desarrolla en San Juan en materia de formación y actualización permanente de las Fuerzas de Seguridad.

La participación y los resultados obtenidos marcan el rumbo de una política sostenida de capacitación, impulsada por la gestión del Gobierno de San Juan, orientada a fortalecer las capacidades profesionales de policías y penitenciarios frente a los desafíos que plantea la transformación tecnológica y la evolución de las modalidades delictivas.

Durante los tres días del certamen, los representantes sanjuaninos tuvieron la oportunidad de incorporar herramientas, generar vínculos de cooperación con especialistas de distintos países y acceder a experiencias de vanguardia que luego se traducen en mejores capacidades de prevención, investigación y respuesta para brindar más seguridad a los sanjuaninos.

La relevancia internacional del encuentro quedó plasmado en el anuncio realizado por la organización, que confirmó a México como sede de la White Hat Conference 2027.

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