La implementación del juicio por jurados pone primera en San Juan

¿Se empezarán a usar estos juicios por jurados en San Juan? García Nieto dijo que "esperamos que sí". Pero aclaró que fecha concreta no hay y que no será este año, porque antes se debatirá cómo. "Nosotros este año iniciamos en el mes de agosto el conversatorio para poder trabajar cuáles son las condiciones, bajo qué características, qué es lo que requiere San Juan y si San Juan está en condiciones o no para hacerlo", anunció.

Aclaró que "en lo particular estimo que sí, creo que es posible pero hay que trabajarlo". Y agregó que "no depende sólo de la Corte de Justicia sino que depende de todos los actores que tienen que ver en el proceso".

Según sostuvo la ministra de la Corte que para este debate "la idea es que sea de una participación plural". Al encuentro llegará, a dar una conferencia Emilia Valle, presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, para contar la experiencia en esa provincia. García Nieto dijo que buscarán que participen el Foro de Abogados y Colegio de Magistrados además de instituciones que así quieran hacerlo.

De acuerdo a la mirada de la cortista, con la realización de este conversatorio se acercan las posibilidades de que arranquen de una vez por todas estos juicios por jurados. "Lo que entendemos es que las cosas hay que debatirlas, hay que ponerlas en la mesa y decir bueno, ¿por qué sí? ¿por qué no? Y si es no, ¿cuáles son las condiciones que se requieren?".

Advirtió que "a lo mejor decidimos que no por ahora, pero tenemos que en algún momento sentarnos a pensarlo. Porque lo dice la ley, porque lo dice la Constitución, pero además porque funciona para algunos delitos, funciona en el resto del mundo y entonces nosotros tenemos que por lo menos dar a los sanjuaninos la oportunidad de poderlo pensar".

La cortista sostuvo que "creemos que es una herramienta eficaz de democratización de las decisiones judiciales, lo cual no quiere decir que no existe el juez técnico, no quiere decir que decide la gente y no los abogados, lo que quiere decir que tienen distintas instancias de decisión y distintas instancias en el proceso. Hay provincias en que funciona y funciona muy bien, pero no para todos los delitos, para algunos en algunos casos".

Dudas y certezas

Si se decide "descongelar" los juicios por jurados en San Juan se aplicará por etapas. "Siempre la implementación de juicios por jurado es gradual, pero además la Corte de Justicia de San Juan todo lo que ha implementado lo ha hecho gradual, porque justamente creemos en el ensayo o prueba, porque esta prueba nos permite ver qué funciona y qué no".

Puso de ejemplo a Flagrancia, que fue incorporando delitos de a poco. "Arrancamos con Flagrancia y hoy tenemos un acusatorio pleno, que es un éxito y todavía tiene algunas cuestiones que cuidar, pero es un éxito gracias a que fue gradual, pensado, consensuado".

¿Para qué delitos se usarían los juicios por jurados? García dijo que "tendríamos que debatir cuáles. Generalmente tienen que ver con aquellos delitos que están vinculados a las agresiones sexuales, a homicidios, hay algunos delitos que están en el juicio por jurados, pero en algunas provincias como Neuquén tienen casi todos, por eso digo que es gradual".

Recordó que en la normativa sanjuanina "no está reglamentado" qué delitos podrían ir a determinación de los jurados populares. "Hay un capítulo de reglamentación que hay que pulirlo, pero también eso está sujeto a poderlo conversar".

¿Y el presupuesto? La ministra de la Corte de Justicia analizó que "el presupuesto depende de qué es necesario. ¿Qué necesitamos para juicio por jurados? Esa es la primera pregunta que todavía no tenemos la respuesta", respondió.

Un interrogante que surge de esta modalidad es si el sanjuanino como persona está preparado y podría estar frente a ese rol. García Nieto opinó que "creo que pensar que el sanjuanino no está preparado es minimizar la posibilidad. ¿Por qué estaría preparado un ciudadano de Neuquén, de CABA, de Catamarca y de Salta y no el sanjuanino?".

Analizó García Nieto: "¿Qué tienen otras provincias que no tenemos nosotros? Creo que decir que la sociedad sanjuanina no está preparada (para juicios por jurados), me parece que es bajarle el precio a la sociedad sanjuanina".

Y concluyó: "entiendo que hubo un momento en que no era posible porque no podíamos hablar de juicio por jurados si no teníamos el Acusatorio, pero ahora que tenemos el Acusatorio a pleno, si decidimos no implementarlo, no es porque el sanjuanino no esté preparado para hacerlo. Me parece que no corresponde".

image.png Juicios por jurados en Argentina (foto ilustrativa).

Cómo es el juicio por jurados que se aprobó para San Juan

Córdoba fue la primera en implementar estos juicios por jurados el año 2004, seguida por Neuquén en el 2011, Buenos Aires y Chaco en el 2015 o Río Negro en 2018. También se aplica en la Capital Federal. Apenas asumió como presidente de la Nación, uno de los proyectos de ley que envió Javier Milei al Congreso fue para poner en práctica el juicio por jurados en la Justicia Federal, modalidad que ya existe en algunas provincias.

Repasando lo aprobado en 2018 sobre el sistema por jurados en San Juan, estos son los principales ítems de cómo se plantea su funcionamiento:

¿Cuántos miembros tiene? Según el Código Penal, el jurado popular se encuentra integrado por 12 miembros titulares y, como mínimo, por cuatro 4 suplentes y es dirigido por un solo juez penal. La composición del jurado debe respetar una equivalencia de 50 % del género femenino y 50 % del género masculino. La función del jurado popular es una carga pública obligatoria y es un derecho de todos los ciudadanos que habiten la Provincia para participar en la administración de justicia.

image.png La sala de juicio y el estrado del jurado en Chaco.