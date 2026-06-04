"Bertie" Benegas Lynch: un heredero de la Argentina

Al diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Tiburcio "Bertie" Benegas Lynch, no se lo puede explicar sin echar luz sobre su progenie.

Conociendo a nuestros legisladores Manuel Quintar, del peronismo al mileísmo a la velocidad de una Cibertruck

Conociendo a nuestros legisladores Lilia Lemoine: la cosplayer que llegó al Congreso de la mano de Milei

La selección de apellidos que se suman en la historia familiar marca el ritmo de la historia nacional, con pulso conservador.

Es que su historia política, la de “Bertie”, terminaría en cuatro líneas. No registra antecedentes hasta la convocatoria de Javier Milei en 2023, cuando lo invitó a incorporarse a la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. No hay militancia, no hay acción anterior, no hay intervenciones públicas discurriendo sobre los temas acuciantes de la patria.

image

Su presente se funda, exclusivamente, en su linaje. Y sobre sus mayores se puede decir mucho.

Por un lado, está la figura de Tiburcio Benegas Ortiz Posse, bisabuelo de “Bertie”, un político que surgió junto al auge del Partido Autonomista Nacional (PAN), que monopolizó la política nacional entre 1874 y 1916. Ese hegemón vernáculo encontró su catejón en la llegada de “la chusma” irigoyenista, a consecuencia de las primeras elecciones libres del fraude institucionalizado tras la sanción de la Ley Roque Sáenz Peña, en 1912.

image

Tiburcio Benegas fue diputado provincial, senador nacional y gobernador de Mendoza entre 1887 y 1889, además de embajador en Chile. Fundó la legendaria bodega El Trapiche en 1883, una de las joyas de la vitivinicultura nacional. Durante su gestión como gobernador impulsó con fondos del Estado obras como el dique Cipolletti, que aumentó las tierras irrigadas, beneficiando directamente la expansión de sus viñedos.

Cabe destacar que la obra encargada por el gobernador Benegas Posse al ingeniero hidráulico César Cipolletti, que se inauguró en 1890, colapsó por el arrastre de los sedimentos del río Mendoza. El dique como se puede observar hoy es de 1942.

image Tiburcio Benegas Posse, y el dique Cipoletti, hoy.

Por el lado materno, se desarrolla en el árbol genealógico la rama de los Patrón Costas. Robustiano Patrón Costas fue un político conservador de influencia en Salta y la política nacional durante la primera mitad del siglo XX, especialmente en la llamada "década infame". Fue ministro de Economía provincial, gobernador de Salta y presidente provisional del Senado nacional. Sobre tierras de pueblos originarios, en el departamento de Orán, junto a su hermano Juan fundaron el azucarero Ingenio San Martín del Tabacal.

image Robustiano Patrón Costas, en sus plantaciones

El sistema de trabajo fue denunciado en la época como modelo de esclavitud, con jornadas laborales de 16 horas para los niños, que comenzaban a trabajar a los 4 años, y para sus mayores. El pago era con el sistema que los ingleses de La Forestal usaron también en la masacre del quebracho en los montes de Santa Fe y Chaco; los vales de mercadería que los trabajadores podían trocar en los almacenes del lugar, muchos propiedad de la misma empresa.

image

En 1996 la familia le vendió el ingenio a la multinacional de origen norteamericano Seaboard Corporation.

Quién es “Bertie”

Hecha esta muy sucinta presentación de la historia de esta familia, diremos que Alberto Tiburcio "Bertie" Benegas Lynch nació el 4 de noviembre de 1967. Antes de su ingreso al empleo público en carácter de diputado nacional, se desempeñó en el sistema financiero, con trabajos en el Banco Santander y Universia Holding, una entidad dedicada a la cooperación educativa, regenteada por el banco Santander.

“Bertie” llega a la política tras un llamado directo de Javier Milei, para que encabece la lista de diputados nacionales bonaerenses con un mandato claro: reducir la "inflación legislativa" y derogar leyes que consideran una carga para la libertad individual según la entiende Javier Milei.

La sombra del Prócer

Es insoslayable, como elemento fundamental de su arribo a la función pública, el costado intelectual de su ascendencia.

La figura de Alberto Benegas Lynch (h), padre de “Bertie”, es el eje declarado de la filosofía económica y antropológica de Javier Milei.

image Alberto Benegas Lynch (h), junto a Javier Milei

El Presidente practica una devoción intelectual y simbólica por el hombre al que ha elevado al sitial de “prócer de la libertad” en Argentina.

Benegas Lynch (h) fue el introductor y principal referente de la Escuela Austríaca de Economía en el país, una corriente que rescata el valor de la libertad individual, el mercado libre sin interferencias estatales y un Estado mínimo. Esta tradición libertaria, que Milei abraza con pasión, encuentra en Benegas Lynch un faro, una autoridad inapelable.

image Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa y Profesor Visitante de la ESEADE, la institucion que Benegas Lynch (h) fundó en 1978.

Grandes Hits

“Bertie” no pasa desapercibido con su discurso, y no solo en los escaños parlamentarios. Su papel como entrevistado en los medios de prensa siempre sorprende. Como ejemplo se puede citar su rechazo a la obligatoriedad escolar: "Libertad es que puedas no mandar a tu hijo a la escuela si lo necesitás en el taller".

Propuso también que la Educación Sexual Integral sea una cuestión privada, financiada por los padres que lo deseen. "La solución es lo privado. Que haya colegios que den ESI y los padres financien ese colegio si quieren mandar a sus hijos ahí. Y que les pasen las partes por la cara a sus hijos con el tema de los drag queens", analizó.

También cuestionó el matrimonio igualitario ya que “la unión natural es entre hombre y mujer”.

Pero su ingreso por la puerta grande al debate político fue la idea de privatizar el mar, una propuesta al menos inusual para proteger especies marinas como las ballenas. "Me parece que el problema del medio ambiente se resuelve con asignaciones de derecho de propiedad, ahí terminás con todo", analizó. Y agregó: "¿Por qué las ballenas se están por extinguir, o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado. ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen? Porque hay un propietario, hay un uso económico, hay gente que valora eso y pone sus recursos para tener buenos planteles y vender la carne".

Embed - "Privatizar el Mar", la propuesta de Alberto Banegas Lynch

Se debe destacar también su participación como baterista en la llamada “Banda presidencial”, conjunto musical que, integrado por su hermano Joaquín, senador por Entre Ríos y guitarrista, el biógrafo presidencial Marcelo Duclós en bajo, y Lilia Lemoine como afiatada corista, entre otros, acompaña al presidente en su sueño de rockstar.

image

Mi primo, el Che

Quizás uno de los datos que más sorprende sobre “Bertie” es su vínculo genealógico con Ernesto "Che" Guevara. Ambos descienden de la familia Lynch, compartiendo lazos familiares cercanos que el propio padre de “Bertie”, Alberto Benegas Lynch (h), ha explicado en detalle.

image

"En mi familia se ha hablado bastante del Che ya que mi padre era primo hermano del suyo. El abuelo del sujeto de marras era una persona excelente, Roberto Guevara, casado con Anita Lynch, hermana de mi abuela paterna. En tren de genealogía, consigno que soy más Lynch que Benegas ya que tanto mi padre como mi madre descienden de dos de los hijos de Patricio Lynch, de quien desciende también el Che. (...) En una oportunidad, una de mis tías me contó que de muy chico el Che se deleitaba con provocar sufrimientos a animales y, de más grande, insistía en que la muerte (de otros) no era tan mala", supo decir.

La política como hobbie

Desde su llegada al Congreso en diciembre de 2023, “Bertie” dejó claro que ve la política de manera muy particular. Sostiene que el legislador debe mantener su actividad privada, convirtiendo el trabajo legislativo en una ocupación más en la que no debería distraer toda su atención.

“El trabajo del legislador debería ser part-time. En la actividad privada ganaba más, pero ahora cobro menos. ¿Cómo voy a pedir un aumento? Hay gente que va y le toca la puerta a Martín Menem llorando por los sueldos”, supo decir.