Cómo son las casas ecológicas para pagar menos luz que el IPV comenzará a construir en San Juan

“La importancia principal es justamente poder bajar el consumo energético a las familias porque todos sabemos que hoy las boletas de luz son muy elevadas”, aseguró Elina Peralta , directora del Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) de San Juan . Con estas palabras, la funcionaria puso en valor una nueva mirada en la obra pública de la provincia, que busca no solo brindar un techo, sino asegurar que ese hogar sea sostenible y económico de mantener para sus ocupantes.

Esta nueva política del IPV se fundamenta en un trabajo interdisciplinario junto a la universidad y organismos de energía para mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos. El eje central es la implementación del nuevo prototipo habitacional denominado U_25 , diseñado para alcanzar una mayor eficiencia energética. La estrategia oficial no se limita a la instalación de dispositivos tecnológicos, sino que aborda la vivienda desde su diseño mismo, analizando el desempeño real mediante el Índice de Prestación Energética (IPE) y buscando alcanzar un mejor etiquetado nacional.

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El plan ya tiene puntos de aplicación concretos. En el departamento de Angaco se está construyendo un barrio entero pionero que utiliza un sistema industrializado de paneles tipo Emmedue, el cual por su propia naturaleza reduce fuertemente el consumo. Por otro lado, en Rodeo se proyecta un barrio que incorporará diseño urbano bioclimático y será el primero en contar con seis paneles solares por vivienda para la generación de energía, una medida clave para zonas donde las tarifas eléctricas suelen ser más costosas. Las cifras respaldan la iniciativa: aunque aplicar estas mejoras encarece la obra apenas un 1,7%, el ahorro estimado para los hogares en el consumo de servicios se ubica entre el 40% y el 50%.

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La implementación plena de esta política de eficiencia energética en San Juan está ligada al inicio de los nuevos proyectos habitacionales y a la disponibilidad de recursos financieros provinciales. Si bien ya existen antecedentes como el de Angaco, la directora del IPV señaló que el nuevo prototipo denominado comenzará a aplicarse de forma integral en las obras que se pongan en marcha a partir de este año. Aunque todavía no se han fijado fechas exactas para el comienzo de las nuevas construcciones debido a que la provincia debe absorber ahora el financiamiento que antes aportaba la Nación en un 70 %, la intención oficial es activar estas obras durante el transcurso de 2026.

Tecnología y diseño para la eficiencia energética

Para lograr una reducción global del consumo de energía que alcanza el 75% en el sistema tradicional y hasta el 80% en el industrializado, el IPV de San juan definió una serie de intervenciones técnicas específicas que transforman el funcionamiento de la casa.

La primera medida consiste en la optimización de la orientación de las viviendas, priorizando el eje Norte-Sur para aprovechar el sol en invierno y evitar el sobrecalentamiento durante el verano, lo que mejora la iluminación natural sin costo adicional. A esto se suma la estrategia de viviendas adosadas o espejadas, que permite reducir la superficie de muros expuesta al clima exterior, haciendo que las casas se protejan entre sí y disminuyan la demanda de climatización.

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En cuanto a la ventilación, se trabaja en disminuir la infiltración de aire a través de claraboyas con mejor sellado, permitiendo que la vivienda deje de perder aire de forma descontrolada y pase a respirar mediante puntos específicos, como el baño, sin desperdiciar energía térmica. Otro punto fundamental es la incorporación de carpinterías eficientes con doble vidrio hermético (DVH), que evitan filtraciones, reducen la humedad y eliminan gran parte de las pérdidas de calor que habitualmente ocurren por las ventanas.

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La eficiencia también llega al equipamiento interno mediante el uso de calefactores con etiqueta de eficiencia A+, que consumen menos gas o electricidad y calientan los ambientes de forma más rápida y uniforme. Finalmente, se mejora lo que se denomina la envolvente térmica de la casa tratándola como un abrigo; esto se logra reemplazando el ladrillo común por ladrillón autoportante hueco o térmico en los muros y sumando una aislación de cubierta con placas de EPS de cinco centímetros de espesor para que la temperatura exterior no se transmita al interior del hogar.

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En el marco de la nueva política de vivienda, el uso de paneles solares se implementará de manera estratégica, teniendo como prueba piloto el barrio de Iglesia. En esta zona, donde las tarifas eléctricas son más elevadas, se instalarán seis paneles por vivienda para la generación de energía, lo que permitirá mejorar significativamente el etiquetado de eficiencia del hogar. Es importante destacar que se trata de paneles para consumo energético (fotovoltaicos) y no de calefones solares, los cuales dejaron de utilizarse en ciertas zonas debido a que la dureza del agua terminaba dañando las cañerías en poco tiempo. Este avance convierte al barrio de Rodeo en el primero del IPV en contar con este sistema de generación distribuida, integrándose además con un diseño urbano que contempla el arbolado y la orientación de las calles para optimizar el clima interno de las casas

Para Peralta, la entrega de la llave no marca el fin del proceso de asistencia, sino el inicio de una etapa de formación fundamental para que el ahorro energético sea una realidad efectiva en el bolsillo de los sanjuaninos. La funcionaria subrayó que la estrategia del IPV incluye un fuerte componente pedagógico centrado en la conducta de los habitantes, ya que el rendimiento térmico y eléctrico de la propiedad depende en gran medida de los hábitos cotidianos,. En este sentido, Peralta destacó que el planteo oficial "es capacitarlos para el uso de la vivienda, para que ellos también en el uso puedan bajar más todavía el etiquetado", refiriéndose a la necesidad de enseñarles acciones concretas -como la colocación de cortinas blackout o el correcto desenchufe de artefactos- que permitan potenciar las bondades tecnológicas del nuevo hogar.