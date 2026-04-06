Recuperación de casas del IPV: hay decenas en la mira, que irán a nuevos sorteos

El Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) sigue a full buscando el cumplimiento de la función social de las casas entregadas por el Estado en San Juan . El organismo actúa todo el tiempo ante denuncias de viviendas desocupadas, alquiladas o vendidas ilegalmente, situaciones que están prohibidas por ley hasta que la propiedad sea totalmente cancelada. Durante el año pasado se contabilizaron entre 50 y 60 casas por las que se inició un proceso administrativo para ser recuperadas, según la información oficial.

Informe especial El IPV busca en San Juan acortar el proceso para quitar las casas a quienes no las usan como corresponde

Recientemente se logró la restitución efectiva de dos o tres inmuebles que fueron refaccionados para poner nuevamente a sorteo, según dijo la titular del IPV provincial, Elina Peralta. En el transcurso de 2025 se sortearon un poco más de 50 viviendas considerando tanto las recuperadas como las remanentes de barrios donde los adjudicatarios originales no cumplieron con los requisitos finales.

La funcionaria, en diálogo con Radio Sarmiento, destacó que la recuperación no es un trámite inmediato ya que se deben agotar todas las instancias administrativas y legales para permitir que el adjudicatario justifique la situación.

Para llevar adelante esta tarea, el Instituto cuenta con un equipo especializado que realiza inspecciones presenciales, investiga con los vecinos de la zona y toma registros fotográficos que quedan asentados en el expediente.

El objetivo principal es garantizar que no existan casas vacías mientras el padrón de inscritos supera los 100.000 sanjuaninos

De cara a la segunda mitad de 2026 se planifica realizar un nuevo sorteo que incluirá aquellas unidades que logren ser recuperadas administrativamente en los próximos meses, anticipó la funcionaria.

Escrituras y créditos

La gestión actual del IPV se desarrolla con financiamiento exclusivamente provincial tras la eliminación de la Secretaría de Vivienda a nivel nacional. A pesar de esta restricción, el Gobierno de San Juan se propuso entregar 1.600 casas durante 2026 y mantiene un ritmo de entrega de uno a dos barrios mensuales.

Peralta expuso la preocupación por la regularización dominial de muchísimos barrios históricos que carecen de final de obra y planos de mensura por irregularidades de gestiones anteriores. Para solucionar esto se ha dotado de mayor estructura al área legal con el fin de destrabar escrituraciones pendientes de familias que ya cancelaron sus hogares.

Respecto a la regularización, Marcelo Orrego destacó en su discurso anual en la Legislatura el lanzamiento de un plan de Regularización Dominial con el objetivo de que más de 12.000 familias logren escriturar sus casas. El gobernador subrayó la importancia de este proceso afirmando que “una familia que tiene la escritura de su casa tiene certeza, tiene patrimonio y tiene futuro”. Además, el mandatario recordó que en los dos años previos ya se habían regularizado 2.700 viviendas y dijo que la meta actual de su gestión es ir “por todas” las que quedan regularizar. Por otra parte se dispuso la eliminación del fondo Lote Hogar para descomprimir la carga económica de los ciudadanos.

También se proyecta para finales de este año el re-lanzamiento de una línea de créditos para construcción individual que cubriría el cien por ciento de una vivienda básica de 70 metros cuadrados. Además, directora advirtió sobre la existencia de estafas relacionadas con la venta de carpetas del IPV y aclaró que el instituto no realiza ese tipo de transacciones comerciales.