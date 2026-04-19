Desde las nubes, así toma forma un "monstruo" de acero que agiganta al Hospital Rawson

Así puede verse hoy, desde el drone de TIEMPO DE SAN JUAN el avance del montaje de la estructura metálica que son base del nuevo edificio de consultorios externos del Hospital Rawson.

En la intersección de las calles Estados Unidos y Santa Fe, el paisaje urbano de San Juan por estos días se está transformando con el movimiento incesante de grúas que elevan pesados caños y obreros que, ante la magnitud de la estructura, parecen hormiguitas trabajando coordinadamente en el predio. Este despliegue marca el inicio de una etapa clave en una obra histórica en San Juan: el montaje de la estructura principal de los nuevos Consultorios Externos del Hospital Rawson .

Gracias a un recorrido exclusivo realizado con el drone de TIEMPO DE SAN JUAN, es posible apreciar desde las nubes cómo este nuevo "monstruo arquitectónico" comienza a alzarse en plena ciudad, mostrando como nadie el avance de sus gigantescas estructuras metálicas.

Embed - Los nuevos consultorios del Hospital Rawson ya muestran sus primeras formas en plena ciudad.

Esta obra representa la ampliación de salud pública más importante de la última década en la provincia, siendo un pilar estratégico para fortalecer el sistema sanitario del futuro. No solo será un crecimiento edilicio, sino que también es clave en la capacidad de mejorar la calidad de vida de las familias sanjuaninas al modernizar y ampliar los circuitos de atención ambulatoria.

Actualmente, tras haber finalizado la fase de fundaciones y trabajos de suelo, los operarios se concentran en el montaje de columnas tubulares de grandes dimensiones. Debido a su peso y tamaño, estas piezas son trasladadas durante la madrugada para garantizar la seguridad vial, para luego ser instaladas con camiones grúa de alta capacidad en un proceso de gran precisión técnica.

La construcción de los nuevos Consultorios Externos del Hospital Rawson representa una de las inversiones más significativas en infraestructura sanitaria de la provincia, con un presupuesto de $16.196.432.525 financiados íntegramente con fondos de las arcas provinciales. La ejecución de esta obra monumental está a cargo de la empresa Valdivieso Group SRL, tras un proceso licitatorio que inició su apertura de sobres en julio de 2025. El proyecto fue diseñado estratégicamente para modernizar la atención ambulatoria, integrando tres bloques funcionales. Los trabajos comenzaron a finales de 2025 y cuentan con un tiempo de ejecución oficial de 540 días corridos, con lo que podrán terminarse a mediados de 2027. Durante la construcción se espera la toma de una importante cantidad de mano de obra local.

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Un edificio enorme y con varias curiosidades

El diseño del nuevo edificio impacta por su escala, con una superficie total de 6.445 metros cuadrados que se organiza en tres bloques funcionales situados en un área que antes funcionaba mayormente como estacionamiento. Un detalle arquitectónico que resalta de inmediato que ahora se está viendo por primera vez, son sus columnas metálicas en forma de "V", las cuales evocan la estética del Velódromo Vicente Chancay, otorgándole una identidad visual única en el entorno urbano. Esta estructura de gran porte sostendrá un complejo diseñado para albergar 76 consultorios y atender a más de 35.000 personas de forma mensual.

El proyecto está cargado de particularidades que lo sitúan a la vanguardia. Una de las mayores curiosidades es su estructura cilíndrica de vidrio con diseño minimalista que funcionará como confitería, convirtiéndose en un hito visual del conjunto. En el interior, la conexión entre sectores se realizará a través de una sofisticada escalera caracol revestida en metal dorado, mientras que la iluminación general fue proyectada con un estilo futurista. El edificio también contará con una terraza con vista panorámica, pensada exclusivamente para el descanso de los médicos y un patio verde central con jardines verticales que embellecerán el frente.

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La tecnología será otra de las protagonistas, ya que el complejo incluirá un Área de Simulación médica única en el interior del país, equipada con maniquíes avanzados que simulan pacientes reales y Cámaras Gesell para que los instructores evalúen procedimientos en tiempo real sin riesgos para las personas. Para la comodidad de los usuarios, se instalarán estaciones de carga de celulares en cada sala de espera y terminales de auto-atención en la planta baja. Finalmente, la obra incorpora detalles de alta calidad como revestimientos en acero corten, paneles acústicos fonoabsorbentes en el salón de usos múltiples y un sistema de riego inteligente para su extensa parquización exterior.