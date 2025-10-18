Desde los cielos, mirá cómo el Hospital Rawson empieza a agrandarse

Con movimiento de suelos y la instalación de obradores, los primeros trabajos de la histórica obra de ampliación del Hospital Rawson acaban de comenzar en la esquina de Estados Unidos y Santa Fe, en plena ciudad de San Juan . Esta obra es trascendental para mejorar el servicio de salud pública en el centro de salud más importante de la provincia.

Lo que se viene Las curiosidades de la crucial ampliación del Hospital Rawson

Las tareas preliminares que se ven por estos días incluyen la limpieza del terreno, el cerramiento del obrador y, a la par, se debe concretar un trabajo complejo para liberar el espacio destinado a los 76 nuevos consultorios . Esto último, mediante el desarmado del depósito que actualmente utiliza el Ministerio de Salud en ese lugar, lo que va a llevar su tiempo. Este espacio también se utilizaba como estacionamiento y ahora va camino a una metamorfosis profunda.

TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone los inicios de esta obra que marcará un antes y un después en la atención sanitaria pública de la provincia. Puede verse la zona con la tela verde que demarca el espacio en el cual se trabajará durante el próximo año y nuevo para darle forma a un edificio con un diseño innovador y una funcionalidad necesaria por la alta demanda de pacientes que a diario concurren buscando mejorar su salud.

Los primeros movimientos preparando el terreno ya son visibles en el predio. Esta ampliación, considerada una obra sin precedente, está destinada a albergar 76 nuevos consultorios para los sanjuaninos y sanjuaninas. El nuevo edificio, cuya construcción está en manos de la empresa local Valdivieso Group SRL, se levantará en el sector Noreste del actual predio del nosocomio.

El plazo de obra oficial previsto es de 540 días corridos (18 meses). La inversión provincial ronda en los $17.000 millones con fondos provinciales y, si todo se da según lo previsto, el edificio estaría inaugurado en el primer semestre de 2027.

La obra es de vital importancia, ya que surge de la necesidad imperiosa de ampliar los consultorios externos del hospital. La gestión de Marcelo Orrego busca fortalecer el rol del Rawson como eje central de la salud pública, mejorando y ampliando los servicios existentes mediante una infraestructura moderna y funcional.

Durante el 2024, el Hospital Rawson atendió a más de 335.000 sanjuaninos. En el Gobierno de San Juan esperan que los nuevos consultorios externos atiendan a 35.000 personas mensuales, funcionando como una puerta de entrada esencial a la salud pública, junto con la Guardia.

Cuando se anunció esta obra en febrero de este año, el gobernador Marcelo Orrego destacó que “las más importantes son las que protegen a nuestras familias” y que la salud es un pilar fundamental para el presente y el futuro de San Juan. La ampliación permitirá destinar más servicios específicos, tales como odontología, ginecología y psicología, áreas para las cuales el hospital hoy no cuenta con el espacio suficiente.

image

Modernas estructuras y nuevos servicios

El ambicioso proyecto de consultorios externos contempla la edificación de aproximadamente 5.500 metros cuadrados. El diseño consta de dos naves principales conectadas por un patio interno, distribuidas en dos plantas.

Los nuevos espacios se dividirán en tres sectores principales:

1. Sector de Adultos: Ubicado sobre la calle Santa Fe, contará con 40 consultorios generales, recepción, salas de espera y enfermería.

2. Sector Pediátrico y Administrativo: Ubicado por calle Estados Unidos, albergará 36 consultorios pediátricos.

3. Acceso y Conexión: Un sector de acceso principal, que incluirá una confitería y restaurante con un diseño exterior minimalista y una estructura circular de vidrio.

La interconexión entre el nuevo edificio y el hospital existente es fundamental para atender cualquier urgencia o necesidad, dado que se encuentran en el mismo predio.

Entre las estructuras que se destacan, el edificio contará con un patio verde central, un jardín vertical, tres ascensores hidráulicos, y una escalera caracol revestida en metal dorado. Además, en el primer piso, se instalará una mediateca con 30 computadoras y una biblioteca. El equipamiento urbano incluirá estaciones de carga de celulares en las salas de espera y en la confitería, y estaciones de "auto atención" en planta baja.

El Área de Simulación, única en el interior del país

Una de las grandes novedades de la ampliación es la incorporación de un Área de Simulación que será única en el interior del país. Este espacio se ubicará en el primer piso, exclusivamente destinado a la capacitación y formación del personal médico y de enfermería.

Se trata de cuatro salas de simulación diseñadas para recrear situaciones reales de salud y permitir la práctica de procedimientos, desde los más sencillos hasta los más complejos, utilizando maniquíes avanzados que simulan una persona real. El director del hospital, Juan Pablo Gempel, resaltó la importancia de contar con estas salas y con Cámaras Gesell para que los instructores puedan evaluar los procedimientos en tiempo real, fomentando el trabajo en equipo.