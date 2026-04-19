El jazz volverá a abrazar San Juan con su rítmico compromiso y su mística infinita

Elmer Meza ultima detalle para una nueva edición del 'Jazz Day', en esta oportunidad con el Chalet Cantoni como sede.

El jazz respira, improvisa y se rebela. Así nació y así se perpetuó en el tiempo. Como bien supo definir la eterna Nina Simone: "El jazz no es solo música; es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar". Bajo esa premisa de compromiso y diálogo, la Fundación Circuito Argentino de Jazz invita a la comunidad sanjuanina a una jornada donde las notas musicales se entrelazan con la urgencia de la paz.

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Desde 2011, la UNESCO proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz (Jazz Day). En San Juan, esta huella se profundizó en 2021, cuando la Fundación fue reconocida como socio organizativo, asumiendo la responsabilidad de ser la voz argentina ante el mundo para esta celebración. Esta labor, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el municipio de Rivadavia, permite que el evento mantenga su esencia: ser abierto, gratuito y participativo.

La cita será el próximo jueves 30 de abril, a las 19:00 hs, en el Chalet Cantoni. Pero este año, la música no llegará sola. Natacha Cruz, presidenta de la Fundación, explicó que se han propuesto trascender lo meramente musical: "El mundo actual nos exige volver a los valores por los cuales la UNESCO declaró este día. Sentimos que nos hemos deshumanizado en el individualismo y el 'sálvese quien pueda'. Por eso, iniciaremos con un panel reflexivo".

En este espacio, voces diversas —desde organizaciones como Conciencia Negra e HIJOS, hasta referentes de la comunidad LGTB+ y de la religión Baha’i— dialogarán sobre cómo construir paz en la cotidianidad. "No será algo aburrido", aseguró Cruz, "sino un intento de recordar que debemos valorar y respetar a cada ser vivo, desde el prójimo hasta el árbol que nos da sombra".

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De la concientización al swing

Cuando el sol termine de abrazar al histórico Chalet Cantoni, el aire se llenará de música. Elmer Meza, secretario de la Fundación y reconocido trompetista, no tiene dudas de que se vivirá una noche "épica". El repertorio será un viaje histórico y emocional: desde los ‘spirituals’ que los afrodescendientes cantaban para conectar con el alma, pasando por las ‘work songs’ (canciones de trabajo) de los campos, hasta llegar al swing más vibrante.

Diez músicos locales se irán sumando progresivamente al escenario. "No son equipos armados", señaló Meza, "sino músicos de distintos rincones de San Juan que vienen a conformar una gran formación colectiva, simbolizando la unión y la diversidad".

Mientras la música fluye y, quizás, se materialice un mural en vivo por la paz realizado por alumnos de la Facultad, los asistentes podrán disfrutar de un patio gastronómico renovado, con opciones para toda la familia.

Para Natacha y Elmer, el objetivo final es la comunidad. "Buscamos que, aunque sea por un ratito, todos nos sintamos integrados por una causa a través del arte".

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Detalles del Jazz Day