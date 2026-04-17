Un espectáculo con corazón tanguero llega al Teatro del Bicentenario

Este 18 de abril, el escenario del Teatro del Bicentenario se llenará de historia, emoción y música con la presentación de “Cantando y sonando Tango”, un concierto performático que invita a redescubrir la esencia del género desde una mirada sensible y evocadora.

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La función se llevará a cabo a las 21:30 h en la Sala Auditórium y propone un recorrido artístico que entrelaza la música y la literatura, rescatando la poética del tango a través de sus raíces. Con la voz y la guitarra como ejes expresivos, el espectáculo rinde homenaje a las mujeres cantoras de las décadas de 1920 a 1940, figuras clave en la construcción de una identidad femenina dentro del tango.

La propuesta también incorpora textos de poetas nacionales, generando un diálogo entre palabra y sonido que transporta al espectador a un clima casi ritual. En escena, pasado y presente se funden en una experiencia que busca conectar con la identidad cultural argentina, evocando nombres, voces y presencias que marcaron época.

El espectáculo cuenta con la interpretación de Romina Oropel en voz y Elías Martínez en guitarra, acompañados por artistas invitados como Santiago Yañez (voz) y Facundo Yañez (voz y guitarra). La dirección artística está a cargo de Oropel, mientras que Martínez lidera los arreglos y la dirección musical.

El equipo técnico se completa con Fernando Torres en iluminación, Rodrigo Collado en sonido, Mariana Silva como asistente y Paula Peralta (Pinkustudio) en fotografía y diseño gráfico.

Las entradas tienen un valor general de $12.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro o de manera online a través de la plataforma TuEntrada. Además, existen beneficios exclusivos en boletería, como descuentos para compra anticipada, jóvenes y jubilados.

FUENTE: Sí San Juan