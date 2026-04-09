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El Teatro del Bicentenario se deja seducir por la música, la actuación y la danza en abril

Los interesados en adquirir entradas para las diferentes propuestas deben ingresar a https://www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, presenta su programación correspondiente al mes de abril, invitando a la comunidad a disfrutar de una agenda pensada para todos los públicos y con una amplia variedad de lenguajes escénicos.

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En el marco del Día Internacional de la Danza, el Teatro presenta Mujeres Argentinas, una producción emblemática que reúne a más de 60 artistas sanjuaninos en escena. Con música de Ariel Ramírez y textos de Félix Luna, la obra propone un recorrido por la identidad y la memoria cultural argentina a través de una puesta contemporánea que integra danza, música y canto. Bajo la dirección coreográfica de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez, y con el acompañamiento musical de la Camerata, esta propuesta invita a sumergirse en un universo poético y profundamente emotivo. Las funciones se llevarán a cabo el 25 de abril a las 21 h, el 26 de abril a las 20 h y el 2 de mayo a las 21 h. Los tickets, con valores de $30.000, $25.000, $15.000 y $10.000, están disponibles en boletería del Teatro y en TuEntrada.com. El público podrá acceder a un 20% de descuento utilizando el código promocional DANZA, tanto en boletería como en compra online.

Por su parte, la Sala Auditórium ofrecerá una destacada programación que recorre distintos géneros y propuestas escénicas. El viernes 10 de abril a las 22 h será el turno de Emociones, del artista sanjuanino Mateo Pintor, con entrada general de $15.000, disponible en boletería y en TuEntrada.com. El sábado 11 de abril a las 21:30 h se presentará Los perros de San Diego, con entrada general de $12.000, también con descuentos exclusivos en boletería y online. El viernes 17 de abril a las 22 h llegará Tablao Flamenco Internacional, con una entrada general de $20.000 y un beneficio especial del 50% de descuento para socios del Ciclo Flamenco y participantes de la masterclass de Cathy Sandoval. Finalmente, el sábado 18 de abril a las 21:30 h se presentará Cantando y Sonando Tango, con entrada general de $12.000 y descuentos disponibles en boletería del Teatro y en TuEntrada.com.

El público podrá además disfrutar de visitas generales sin reserva previa, de lunes a sábado a las 11:30 h y 18 h, y los domingos a las 18 h. Las visitas escolares, con reserva previa, se realizan de lunes a viernes en horarios de 10 h, 10:30 h, 16 h y 16:30 h. Asimismo, durante los primeros días del mes, el Teatro ofrecerá un esquema especial de visitas guiadas sin reserva previa: jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de 10:30 h a 13:00 h y de 17:30 h a 19:00 h, y domingo 6 de 17:00 h a 19:00 h.

FUENTE: Sí San Juan

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