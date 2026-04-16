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Durísimo

Grave pelea entre Ximena Capristo y Paula Chaves

Las mujeres del espectáculo se dijeron de todo en las últimas horas. Qué pasó y cuál fue el detonante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La pelea entre Ximena Capristo y Paula Chaves dejó de lado las incógnitas y sumó un nuevo capítulo. Años después del distanciamiento que generó rumores de todo tipo, la ex Gran Hermano decidió contar la verdad detrás de la pelea que terminó con cualquier posibilidad de reconciliación.

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Capristo fue contundente sobre su vínculo con Chaves en SQP. “Nunca fui amiga de ella. Conti y Pedro eran amigos porque trabajaron juntos un tiempo. Jamás sería amiga de Paula”, lanzó sin vueltas, dejando en claro que el vínculo entre ellas nunca fue tan cercano como se creía.

La actriz fue al hueso y desmintió que el conflicto tuviera que ver con cuestiones laborales, como se especuló durante años. “No es un tema de obra. Hubo un tema puntual que no me gustó, ella lo sabe y se lo dije”, aseguró Capristo, dejando en claro que el verdadero motivo fue mucho más personal: la modelo se metió con su hijo pequeño.

El motivo de la pelea entre Ximena Capristo y Paula Chaves

El detonante fue un comentario de Paula Chaves sobre Félix, el hijo de Capristo, cuando el nene tenía apenas unos meses. “Hizo un comentario sobre mi hijo que no me gustó y, a partir de ahí, le hice la cruz. Sabe muy bien el comentario que hizo”, relató la panelista.

Sin dar detalles exactos de la frase, Capristo sí explicó el contexto en el que decidió cortar vínculo con Paula. “Hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses. No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó”, señaló.

La panelista fue más allá y reveló que la herida sigue abierta, sobre todo por la historia personal que hay detrás de la maternidad. “Hizo un chiste sobre un bebé recién nacido sabiendo todo el dolor del proceso para tenerlo”, expresó, visiblemente emocionada. “Para mí fue muy doloroso porque sabían que busqué a mi hijo durante cuatro años”, agregó.

“Es una situación que me re duele y es la primera vez que la cuento”, contó Capristo entre lágrimas, y desbordada por la emoción y el dolor. “Jamás sería amiga de Paula”, repitió la panelista, que juró “por su madre” que la situación fue real y que desde ese momento “le hizo la cruz”.

Qué respondió Paula Chaves

En LAM, recogieron el guante de lo que dijo Capristo en SQP y Pepe Ochoa relató cómo se habrían dado los hechos. “Lo que me dicen es que Paula le hizo una joda con la forma, de cómo Ximena llegó al desarrollo de la maternidad. Como Ximena estuvo cuatro años queriendo lograr embarazarse, me dicen que tuvo que ver con eso”, señaló.

“El chiste, entre comillas, fue sobre eso. Una persona que me dice que se burló de lo difícil que fue para ella llegar a maternar, y Ximena eso no se lo perdonó. Paula intentó arreglar las cosas, a la negra le dolió”, completó el panelista.

Fuente: Ciudad

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