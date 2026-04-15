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Rimas, flow y cultura urbana: vuelve la "Pluma Ninja" al Conte Grand

La liga de freestyle busca al "próximo samurái" en una jornada que promete sacudir la escena under sanjuanina. Los detalles de los cruces y el horario del evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rap música urbana

El Centro Cultural Conte Grand se prepara para recibir una nueva edición de Pluma Ninja, la liga de batallas freestyle que busca fortalecer la escena under local y brindar un espacio a las nuevas expresiones de la cultura joven. La segunda edición de esta mítica batalla promete enfrentamientos intensos, creatividad en cada rima y un clima cargado de energía, consolidando al espacio de calle San Luis y Las Heras como un punto de encuentro abierto para el desarrollo del arte urbano.

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Bajo el lema “Pluma Ninja || el próximo samurái”, la jornada reunirá a destacados competidores en cruces que anticipan un alto nivel competitivo. Entre los duelos confirmados se encuentran los de Mirko Zizou contra Atlas, Síndrome frente a 197 El Terror, Cruz ante Yuani, Crifo contra Sr. Villagui y Beckam frente a Sayan Masturro.

El evento se llevará a cabo el jueves 16 de abril, de 17 a 22 horas, con entrada libre y gratuita. El encuentro está destinado al público en general que quiera disfrutar de una propuesta que combina talento, identidad y expresión artística. De esta manera, la liga se posiciona como una plataforma clave para visibilizar a los exponentes emergentes del freestyle, promoviendo la participación y el crecimiento de la cultura urbana en San Juan.

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