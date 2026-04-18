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"No puede venir": Juana Viale confirmó que reemplazará a Mirtha Legrand por problemas de salud

La actriz compartió un video en donde se refirió al padecimiento de su abuela.

Por Agencia NA
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La actriz Juana Viale confirmó que reemplazará a su abuela este mediodía en el programa “La noche de Mirtha”, por un problema de salud de la conductora Mirtha Legrand que, a los 99 años, sostuvo que “la leyenda continúa”.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron desde las redes sociales del ciclo de los domingos, se trata de un simple padecimiento: “Es un resfrío, no se preocupen. El sábado tenemos ‘Mesaza’ de la mano de Juanita”.

La ‘Diva de los almuerzos’ atraviesa un cuadro gripal desde ayer y también se comunicó con sus seguidores por medio de sus redes sociales, a las pocas horas de que se difundiera la noticia: “Como siempre les digo, la leyenda continúa, sólo estoy resfriada ¡la semana que viene vuelvo!”.

En la última publicación conocida, Viale usó el mismo tono de despreocupación: “¡Hola! Voy a hacer el programa de la abuela y les quiero contar a todos que no tiene nada, tiene tos y no puede venir, entonces yo (...) ¿Quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche? Así que mirenme el sábado y el domingo”.

Este mensaje permitió disipar preocupaciones extremas entre sus seguidores, que rápidamente reaccionaron ante la noticia por tratarse de una figura de casi cien años, donde cualquier afección genera alerta, aunque, desde el entorno de la conductora insistieron en que se trata de un cuadro leve y pasajero, sin mayores complicaciones.

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