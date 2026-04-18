San Martín, ante la urgencia de levantar el ancla: choca frente a Midland en el redebut de Schiapparelli

La cosa no viene bien en Concepción. San Martín no arrancó de la mejor manera la Primera Nacional y está pagando caro sus errores, que lo tienen anclado a la zona baja del grupo B. La derrota pasada (1-2 frente a Atlanta) desató el enojo de los hinchas que derivó la salida de Ariel Martos. Hoy la historia es otra, está Schiapparelli de interino y la urgencia de puntos es lo que más lo desespera.