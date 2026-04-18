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Primera Nacional 

San Martín, ante la urgencia de levantar el ancla: choca frente a Midland en el redebut de Schiapparelli

El Verdinegro se mide esta tarde desde las 15hs ante el Funebrero de Libertad, que viene entonado y en los puestos de clasificación. Será un duelo clave para empezar a sumar tras la salida de Martos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La cosa no viene bien en Concepción. San Martín no arrancó de la mejor manera la Primera Nacional y está pagando caro sus errores, que lo tienen anclado a la zona baja del grupo B. La derrota pasada (1-2 frente a Atlanta) desató el enojo de los hinchas que derivó la salida de Ariel Martos. Hoy la historia es otra, está Schiapparelli de interino y la urgencia de puntos es lo que más lo desespera.

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El Verdinegro enfrentará a Midland este sábado desde las 15hs en el Estadio Libertad, por décima primera fecha del Nacional. El equipo sanjuanino está último en su zona con 7 puntos y esta obligado a cambiar la imagen para empezar a levantar cabeza en el campeonato.

Con respecto al equipo, se estima que Alejandro Schiapparelli no mueva muchas fichas y sean los mismos once de la fecha anterior.

La lista de convocados:

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "CONVOCADOS Éstos son los 20 jugadores convocados para el partido de mañana ante Midland por la fecha 10° de la Primera Nacional. #VamosVerdinegro "
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