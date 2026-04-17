Universitario chocará ante Huazihul en un duelo que promete mucho

Universitario afronta un compromiso exigente en su camino hacia la clasificación al Top 8 de Oro. Este sábado visitará a Huazihul desde las 16.00 hs., en un encuentro que lo pone frente a un rival que suele hacerse fuerte en condición de local.

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El equipo dirigido por Fernando Torcivia llega en un buen momento y ocupa el segundo lugar de la tabla con 14 puntos. Enfrente estará Huazihul, que suma 9 unidades y buscará hacerse fuerte en su casa para acortar distancias. Una victoria dejaría a Universitario muy cerca de asegurar su lugar en la próxima instancia del Regional.

El antecedente inmediato favorece al conjunto de Rivadavia. En la segunda fecha, la Uni se impuso por 27-20 en un partido equilibrado que se definió en detalles. Ese resultado marca un parámetro, aunque el contexto será distinto en esta nueva presentación.

El encuentro se disputará en la cancha n°1 de Huazihul y contará con el arbitraje de Cristian Bonilla, acompañado por Diego Tejada y Juan Muñoz como asistentes. Universitario buscará sostener su regularidad y dar un paso firme en su objetivo de meterse entre los mejores.