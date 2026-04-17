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Superclásico

Con un cambio, el once de Boca para jugar en el Monumental

Ante la lesión de Marchesín, Brey se hará cargo del arco xeneize nuevamente y tendrá su debut en un Superclásico. El resto del equipo para jugar en el Monumental ya está definido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Quizás como pocas veces en los últimos años, la formación de Boca no tiene incógnitas para afrontar el Superclásico. Lejos de los juegos de misterio, la incertidumbre y el hermetismo, Claudio Úbeda encontró los nombres y el funcionamiento del equipo en las últimas semanas y ese mismo saltará a la -desmejorada- cancha del Monumental.

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Salvo por Agustín Marchesín, quien sufrió la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará sin acción por los próximos ocho meses, se repetirá esa formación "ideal" que viene jugando.

¿Cuál será el único cambio entonces? El ingreso de Leandro Brey por el experimentado arquero, que ayer hizo un descargo conmovedor lamentando una situación física que lo hará perderse la visita a River y prácticamente todo el año deportivo.

Si bien ante un desafío especial como un Superclásico siempre hay que dejar un resquicio para una sorpresa o algún juste por cuestiones de cansancio, considerando que Boca jugó el martes por Copa Libertadores contra Barcelona, la idea de Úbeda es mantener la misma formación que viene dándole réditos.

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A excepción del caso de Marchesín, este domingo en Núñez serán los mismo nombres que jugaron entresemana y golearon 3-0 al elenco ecuatoriano para que el conjunto de La Ribera escale a los más alto del Grupo D y mantenga un invicto de 12 partidos sin derrotas.

Por primera vez en mucho tiempo para enfrentar a River, y sobre todo en el Monumental, en Boca las dudas quedan a un lado y aparecen las certezas: el equipo está prácticamente confirmado días antes de la hora de la verdad.

La probable formación de Boca vs. River

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Fuente: TyC Sports

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