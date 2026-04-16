Lanús le ganó por 1-0 a Always Ready y se metió en zona de clasificación en la Copa Libertadores 2026

Lanús derrotó por 1 a 0 a Always Ready de Bolivia, en un partido en el que no pudo plasmar en el marcador su amplia diferencia en el desarrollo y que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.

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El único gol del partido fue convertido por el delantero Yoshan Valois, a los 21 minutos de la segunda mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044920924667773423&partner=&hide_thread=false ¡¡BAILA YOSHAN, BAILA!! Valois capturó el rebote luego del tiro libre de Marcelino Moreno y anotó el 1-0 de Lanús vs. Always Ready en La Fortaleza.



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Además, la visita jugó desde los 42 minutos del segundo tiempo con 10 hombres, por la expulsión del defensor Luis Caicedo.

Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino se ubica en la segunda posición del grupo, con tres unidades, y relega al elenco boliviano a la última plaza, sin puntos tras dos derrotas.

En la próxima fecha, el “Granate” será local de Liga de Quito de Ecuador, el martes 28 de abril a partir de las 19:00, mientras que Always Ready visitará a Mirassol de Brasil el miércoles 29, en el mismo horario.

La primera llegada del partido fue del local, con un centro bajo desde la derecha al borde del área que le llegó al volante Franco Watson, que quiso cruzar un remate cruzado, el cual salió ancho.

A los 20 minutos, Watson aprovechó una salida errática desde el fondo del conjunto boliviano, controló la pelota con el pecho y buscó el primer palo rematando desde el borde del área, con un disparo apenas desviado.

Veinte minutos más tarde, después de una jugada asociada, el lateral Sasha Marcich controló y definió con el empeine del pie zurdo, sacando un remate potente que se fue muy cerca del palo derecho del arquero Alain Baroja.

En el primer minuto de descuento, un buen pase filtrado por arriba del volante Felipe Peña Biafore habilitó al delantero Ramiro Carrera por el costado izquierdo del área, que buscó sorprender con un tiro fuerte al primer palo, que Baroja pudo desviar.

El primer acercamiento del segundo tiempo fue del local, a los ocho minutos, con un tiro libre cercano al área que fue desperdiciado por Marcich, cuyo disparo salió bastante por encima de travesaño.

Un minuto después, luego de un córner, el defensor José Canale apareció para cabecear en el área chica, aunque no pudo conectar bien la pelota, que se terminó yendo desviada.

A los 13 minutos de la segunda parte, el extremo Lucas Besozzi encaró por el costado izquierdo e intentó con un remate bajo al primer palo, que fue despejado por Baroja.

La primera de la visita llegó un minuto más tarde, mediante un intento de sorpresa del volante Fernando Lima, que sacó un remate a media altura desde la mitad de la cancha, el cual fue contenido por el guardameta Nahuel Losada sobre su palo derecho.

A los 18 minutos, después de otra gran jugada colectiva del local, el delantero Yoshan Valois quedó mano a mano por el costado derecho y sacó un remate rápido, que fue despejado por el cierre crucial del defensor Richet Gómez.

El local abrió el marcador a los 21 minutos de la segunda etapa, con un tiro libre bajo y al segundo palo del volante Marcelino Moreno que llegaba a las manos de Baroja, que dejó un rebote insólito y permitió que Valois lo empuje al gol.

Ocho minutos más tarde, el volante Dylan Aquino avanzó por el costado izquierdo, se frenó y remató alto por el primer palo, aunque no pudo con Baroja.

A los 30 minutos, un córner al segundo palo fue bajado al palo contrario por Carrera para el disparo de volea de Besozzi, que definió por encima del travesaño desde el área chica y se perdió un gol increíble.

Cinco minutos más tarde, el extremo chileno Matías Sepúlveda recibió un centro atrás desde la izquierda y disparó desde el semicírculo del área, con un tiro alto y centralizado que fue detenido, una vez más, por Alain Baroja.

A tres minutos del final del tiempo reglamentario, el defensor Luis Caicedo vio la tarjeta roja por, según lo acusado por el árbitro Alexis Herrera, un exceso verbal.