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Fútbol

Lanús le ganó a Estudiantes y se acerca a la zona de clasificación del Torneo Apertura

El Granate le ganó 1 a 0 al Pincha con gol de Dylan Aquino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lanús una de las pocas ocasiones que tuvo y venció 1-0, como visitante, a Estudiantes en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura, disputado esta noche en el estadio Uno de esta ciudad.

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El mediocampista Dylan Aquino convirtió el único gol del partido, a los 29 minutos del segundo tiempo, y le dio la victoria a Lanús, que llevaba cinco partidos sin ganar.

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Con este triunfo, el “Granate” alcanzó el décimo lugar de la zona A, con 12 puntos, mientras que el equipo de Alexander Medina es tercero en el mismo grupo, con 15 unidades.

Todas las llegadas claras del primer tiempo fueron de Estudiantes. La primera de ellas fue a los 32 minutos, con una jugada colectiva de izquierda a derecha que terminó en un zurdazo del extremo Joaquín Tobio Burgos, que abrió el pie pero definió desviado por el segundo palo.

Un minuto más tarde, una recuperación alta del mediocampista Ezequiel Piovi permitió un remate lejano, que salió al palo derecho del arquero Nahuel Losada, que pudo evitar el gol.

En 40 minutos del primer tiempo, el delantero Edwin Cetré encaró al lateral rival por el costado izquierdo, amagó hacia afuera para luego salir perfilado para su pierna derecha e intentó sorprender con un tiro bajo al primer palo, pero tampoco pudo con Losada.

La primera situación del complemento llegó a los cuatro minutos, con un córner al segundo palo para el remate de sobrepique del defensor Santiago Núñez, que el arquero Losda pudo detener luego de una gran estirada sobre su palo derecho.

El equipo visitante abrió el marcador a los 29 minutos del segundo tiempo, luego de un contraataque desaprovechado que terminó en un centro al segundo palo del extremo Eduardo Salvio para Dylan Aquino, cuyo potente remate de primera entró por el palo derecho del arquero Fernando Muslera.

Aquino generó peligro nuevamente diez minutos después, al recibir sobre la izquierda, salir para su pierna derecha y sacar un remate al segundo palo, aunque esta vez Muslera pudo imponerse.

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