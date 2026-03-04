jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

Noche azul y oro en el Sur: Boca goleó a Lanús con goles de la "Bestia" y Ascacíbar

En La Fortaleza, el Xeneize venció 3-0 al Granate, con gol de Santiago Ascacíbar y doblete de Miguel Merentiel, y cortó una racha de cuatro partidos sin sumar de a tres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (87)

Boca Juniors tuvo una actuación contundente y derrotó 3-0 a Lanús en el marco del Torneo Apertura. En el estadio Ciudad de Lanús, el equipo azul y oro pegó en los momentos justos y fue eficaz en las áreas.

Lee además
vuelta a san juan damas 2026: maribel aguirre se quedo con la primera etapa y es lider
Resultados

Vuelta a San Juan Damas 2026: Maribel Aguirre se quedó con la primera etapa y es líder
irak podria quedarse sin repechaje para el mundial por la guerra
Fútbol

Irak podría quedarse sin repechaje para el Mundial por la guerra

El conjunto visitante abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo a través de Santiago Ascacíbar, que apareció para romper el cero y encaminar la noche. Antes del descanso, a los 29’, Miguel Ángel Merentiel ganó de arriba y estampó el 2-0 con un cabezazo letal ante Nahuel Losada.

En el complemento, Boca sostuvo la ventaja y golpeó otra vez a los 18 minutos. Merentiel capitalizó una nueva acción ofensiva y firmó su doblete para sellar el 3-0 definitivo. La “Bestia” incluso tuvo la chance del triplete, pero el arquero granate evitó el cuarto.

Lanús intentó reaccionar con remates de media distancia y varias pelotas detenidas, pero se topó con una defensa firme y con intervenciones seguras de Agustín Marchesín. En el tramo final, el equipo local empujó con más voluntad que claridad y no logró descontar.

Con este triunfo en La Fortaleza, Boca volvió a sumar de a tres y dejó atrás una racha adversa, mientras que Lanús no pudo hacerse fuerte en casa y dejó pasar una chance para acercarse en la tabla.

Temas
Seguí leyendo

Un argentino, a una partida de ajedrez de ser el Gran Maestro más joven de la historia

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

La gloria de La Gloria: Domingo Cantos, el siete que nunca se fue

La advertencia de Eduardo Coudet en su presentación como DT de River: "No vine a un cumpleaños"

Vuelta a San Juan Damas 2026: todos los cortes de tránsito de cada etapa

Lionel Messi, nuevamente en la cima de un ranking internacional tras "arrasar" en Inter Miami: de qué se trata

Plantel al cien: San Martín dejó atrás la intoxicación y ya piensa en Rafaela

Fórmula 1: Franco Colapinto pone primera con la ilusión renovada en el GP de Australia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un argentino, a una partida de ajedrez de ser el gran maestro mas joven de la historia
Crack

Un argentino, a una partida de ajedrez de ser el Gran Maestro más joven de la historia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud
Capital

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es normal
Escenario

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es "normal"

Los cuatro policías federales investigados por el robo de dinero a un camionero.
Este miércoles

Fallido inicio del juicio contra los policías federales acusados de robarle $20.000.000 a un camionero: ¿habrá acuerdo con la víctima?

Te Puede Interesar

Un esquema Ponzi: así fue la mecánica delictiva de los acusados por Branka Motors
Bajo la lupa

Un esquema Ponzi: así fue la mecánica delictiva de los acusados por Branka Motors

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan
SMN

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan

Imagen ilustrativa.
Turismo

La Finalissima en duda y el Mundial 2026 en la mira: cómo afecta el conflicto en Medio Oriente a las agencias de viajes de San Juan

Imagen de archivo.
Tras horas de reunión

Los gremios docentes rechazaron la oferta salarial del Gobierno y volverán a reunirse el 10 de marzo

El carnicero asaltado contó que es el cuarto hecho delictivo que sufre.
Atraco en una carnicería

Como era poca la plata, tres asaltantes se llevaron de botín 70 kilos de carne de un negocio de Capital