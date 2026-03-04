Noche azul y oro en el Sur: Boca goleó a Lanús con goles de la "Bestia" y Ascacíbar

Boca Juniors tuvo una actuación contundente y derrotó 3-0 a Lanús en el marco del Torneo Apertura. En el estadio Ciudad de Lanús, el equipo azul y oro pegó en los momentos justos y fue eficaz en las áreas.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo a través de Santiago Ascacíbar, que apareció para romper el cero y encaminar la noche. Antes del descanso, a los 29’, Miguel Ángel Merentiel ganó de arriba y estampó el 2-0 con un cabezazo letal ante Nahuel Losada.

En el complemento, Boca sostuvo la ventaja y golpeó otra vez a los 18 minutos. Merentiel capitalizó una nueva acción ofensiva y firmó su doblete para sellar el 3-0 definitivo. La “Bestia” incluso tuvo la chance del triplete, pero el arquero granate evitó el cuarto.

Lanús intentó reaccionar con remates de media distancia y varias pelotas detenidas, pero se topó con una defensa firme y con intervenciones seguras de Agustín Marchesín. En el tramo final, el equipo local empujó con más voluntad que claridad y no logró descontar.

Con este triunfo en La Fortaleza, Boca volvió a sumar de a tres y dejó atrás una racha adversa, mientras que Lanús no pudo hacerse fuerte en casa y dejó pasar una chance para acercarse en la tabla.