miércoles 4 de marzo 2026

Vuelta a San Juan Damas 2026: todos los cortes de tránsito de cada etapa

La segunda edición de la carrera femenina de ciclismo en ruta se desarrollará hasta el domingo 8 de marzo y recorrerá varios departamentos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Uno por uno, los cortes de calle por la Vuelta a San Juan Damas 2026.

Hasta el próximo domingo 8 de marzo la provincia vive la segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas. La competencia de ciclismo en ruta recorre varios departamentos, según las etapas que superarán en total los 300 kilómetros de carrera. Las categorías participantes son Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

A continuación, la información correspondiente a los circuitos y cortes de transito de la Vuelta a San Juan Damas 2026.

Miércoles 04 de marzo – Etapa 1

- Departamento: Santa Lucía.

- Concentración: 15 horas, en intersección de Avenida Libertador General San Martín y Calle Roque Sáenz Peña.

- Largada: 16 horas.

- Llegada: mismo punto de concentración y largada.

- Recorrido: por Av. Libertador Gral. San Martín en tren controlado hasta calle Rawson, girar a la izquierda hasta Av. Sarmiento donde se dará el vía oficial. Continuar por la misma hasta calle Colón, al sur hasta calle Rawson y completar el circuito en 4 (cuatro) oportunidades, donde luego de finalizar el mismo girarán al sur en Av. Libertador Gral. San Martín hasta el punto de largada. Total: 84,400 KM aprox.

- Corte total: a partir de las 14 horas en el punto de concentración, largada y llegada.

- Corte parcial: durante el desarrollo de la competencia, a medida que el pelotón de ciclistas circule por el recorrido de la etapa.

Jueves 05 de marzo – Etapa 2 (Contrarreloj individual)

- Departamento: Rivadavia.

- Concentración: 15 horas, en Parador del Ciclista.

- Largada: 16 horas.

- Llegada: Parador del Ciclista.

- Recorrido: por Avenida Libertador Gral. San Martín hasta calle Galindez, al norte hasta rotonda e ingresar a Ruta 60, por la misma hasta rotonda de ex Cerámica San Juan y retorno por carril opuesto y mismo recorrido hasta línea de llegada en Parador del Ciclista. Total: 12,600 KM aprox.

- Corte total: a partir de las 14 horas desde Parador del Ciclista, Rivadavia (punto de concentración, largada y llegada) y durante todo el recorrido de la etapa, por circulación permanente de ciclistas cada un minuto en el trayecto, hasta que la etapa finalice.

Viernes 06 de marzo – Etapa 3

- Departamento: Chimbas.

- Concentración: 15 horas, en Plaza Departamental de Chimbas.

- Largada: 16 horas.

- Llegada: Plaza Departamental de Chimbas.

- Recorrido: por calle Mendoza al norte hasta calle Centenario, al oeste hasta calle Salta, al sur hasta Av. Benavidez, al este hasta calle Mendoza y continuar por la misma hasta completar el circuito en 9 (nueve) oportunidades. Total: 74,160 KM aprox.

- Corte total: a partir de las 14 horas en el punto de concentración, largada y llegada.

- Corte parcial: durante el desarrollo de la competencia, a medida que el pelotón de ciclistas circule por el recorrido de la etapa.

Sábado 07 de marzo – Etapa 4

- Departamento: Sarmiento.

- Concentración: 15 horas, en Plaza Departamental frente a Municipalidad de Sarmiento.

- Largada: 16 horas.

- Llegada: Alto del Pedernal, altura de Dique las Crucecitas.

- Recorrido: en tren controlado por calle Belgrano hasta José Ares, a la derecha hasta calle Barboza, Ruta Nacional 40 hasta Av. Uruguay donde se dará el via oficial (KM 0). Continuarán por Ruta 40 hasta calle Aranda, Bufano, Doncel, 25 de Mayo, Barboza y empalmar con Ruta 153 hasta Alto del Pedernal. Total: 62 KM aprox.

- Corte total: a partir de las 14 horas en el punto de concentración y largada.

- Corte parcial: durante el desarrollo de la competencia, a medida que el pelotón de ciclistas circule por el recorrido de la etapa.

Domingo 08 de marzo – Etapa 5

- Departamento: Capital (Avenida Circunvalación).

- Concentración: 8:30 horas, en Av Circunvalación y Mendoza sur.

- Largada: 9:30 horas.

- Llegada: Av. Circunvalación y Mendoza sur.

- Recorrido: 6 (seis) giros completos al anillo interno de la avenida. Total: 96 KM aprox.

- Corte total: a partir de las 7:30 horas en Av. Circunvalación y Mendoza sur (punto de concentración, largada y llegada) y durante todo el recorrido (anillo interno completo, incluido puentes de acceso) de la etapa por circulación permanente de ciclistas en el trayecto hasta que la etapa finalice. Laterales de Av. Circunvalación permanecerán libres para circulación de automóviles.

Desde la organización, hicieron énfasis en que estos cortes serán momentáneos en algunos tramos, dependiendo de la afluencia de tránsito, y podrán ser totales o parciales a lo largo del desarrollo de la competencia. Asimismo, se informa que los datos pueden estar sujetos a variación.

