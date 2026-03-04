Lionel Messi, nuevamente en la cima de un ranking internacional tras "arrasar" en Inter Miami: de qué se trata

El fútbol internacional sumó un nuevo capítulo estadístico tras la publicación del más reciente informe del Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), divulgado este miércoles. El reporte, que corresponde a la edición número 536 de su serie semanal, ubicó a Lionel Messi como el jugador con mayor impacto en goles y asistencias en el último año, según cifras recopiladas en 67 ligas del mundo. La clasificación de los futbolistas más decisivos se consolidó tras un análisis que abarca los rendimientos de los jugadores durante los últimos 365 días.

Según detalló el Observatorio de Fútbol del CIES, replicado por el medio francés LeParisiene, Messi, con 38 años y campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami, “arrasó con la competencia desde un punto de vista puramente numérico”, encabezando la lista tras registrar 59 acciones decisivas: 37 goles y 22 asistencias. Este resultado lo sitúa 17 unidades por encima de cualquier otro jugador evaluado en este ciclo.

De acuerdo con el informe oficial, “Sin tener en cuenta el nivel de las ligas, Messi domina la competencia”. La publicación agregó: “¡con 17 puntos más que cualquier otro jugador!”, en referencia a la diferencia sobre sus rivales directos.

El segundo lugar lo ocupó el delantero inglés Harry Kane, del Bayern Múnich, con 42 acciones decisivas, repartidas en 35 goles y siete asistencias. A continuación figuraron el danés Anders Dreyer, del San Diego, con 41 contribuciones (22 goles y 19 asistencias), y el francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, quien también participó en 41 goles. La metodología utilizada en esta clasificación no contempla la intensidad ni el nivel de competencia de las ligas analizadas.

La tabla muestra a Lionel Messi liderando la clasificación de jugadores con más goles y asistencias, destacando su impacto decisivo en el fútbol actual.

El CIES expuso que, al ponderar los datos con un coeficiente que ajusta el impacto según la dificultad de los partidos, Messi (Inter Miami) se mantiene en la cima con un índice de 66,3. En esta medición, el argentino se sitúa ligeramente por delante de Mbappé (Real Madrid), quien alcanzó una puntuación de 65,4 tras sumar 41 contribuciones (37 goles y cuatro asistencias) en el conjunto español. El inglés Kane (Bayern Múnich) se sitúa en la tercera posición con 64,5, mientras el francés Michael Olise, también del conjunto teutón, ocupa el cuarto puesto con un índice de 54,9, sustentado en 15 goles y 22 asistencias.

La lista incluye a jugadores de diferentes edades y nacionalidades. Según el informe citado por el Observatorio de Fútbol del CIES, Lamine Yamal, del Barcelona, destaca como el futbolista más joven del top 100, con 18 años cumplidos y un registro de 18 goles y 11 asistencias en La Liga. Junto a él, solo Franculino Djú, del Midtjylland, con 21 años, figura entre los menores de 23 años en el ranking.

En el extremo opuesto de la escala etaria, el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, se incluye en el listado tras sumar 22 goles y dos asistencias con el Al-Nassr de la Saudi Pro League. El argentino Fernando Zampedri, con 38 años, también figura entre los jugadores de mayor edad destacados por el informe.

El documento del CIES detalló que la ponderación de las contribuciones se calculó multiplicando los goles y asistencias por el cociente entre el coeficiente deportivo medio de los partidos y el promedio de los 100 mejores futbolistas. En total, la lista representa a jugadores de 45 ligas, aunque la muestra original abarcó 67 campeonatos de todo el mundo.

En el análisis de los futbolistas más destacados, el informe identificó a tres jugadores del Bayern Múnich entre los diez primeros puestos. El colombiano Luis Díaz ocupó el noveno lugar con 44 contribuciones, mientras Mason Greenwood, del Marsella, apareció en la posición 20 con 27 acciones (21 goles y seis asistencias). El francés Joaquín Panichelli, del RC Estrasburgo, figuró en el puesto 44, sumando 21 goles y cuatro asistencias.

FUENTE: Infobae