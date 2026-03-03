martes 3 de marzo 2026

Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Los trabajadores denuncian que la empresa busca pagar solo el 50% de las indemnizaciones mediante un proceso preventivo de crisis, ofreciendo montos que califican como una "burla".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A solo tres meses de cumplir su décimo aniversario, la reconocida distribuidora de bebidas y alimentos Beer Market anunció el cierre total de sus operaciones. La empresa, que llegó a ser pionera en su rubro, contaba con 20 locales distribuidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la zona norte del Gran Buenos Aires, además de una activa tienda online.

De "Barones de la cerveza" al cierre repentino

Fundada por Leandro Sangiacomo, Juan Ignacio Albistur y Ariel Krug —apodados en su momento como los "barones de la cerveza"— la firma se inspiró en el concepto de las licorerías estadounidenses para crear un "supermercado de bebidas". Con una fuerte red de contactos y presencia en barrios como Palermo, Belgrano, Caballito, Martínez y San Isidro, la empresa supo consolidarse como un referente del sector, ofreciendo incluso envíos en el día y financiación en cuotas.

Sin embargo, el crecimiento se detuvo abruptamente. Según testimonios de los trabajadores, hace cuatro meses comenzaron a cerrarse sucursales con menor volumen de ventas bajo la excusa de problemas con la renovación de los alquileres. La crisis culminó el lunes pasado, cuando los empleados recibieron un mensaje por WhatsApp indicándoles que no debían presentarse a trabajar.

image

El conflicto por las indemnizaciones

El cierre ha dejado a 300 familias sin sustento y en medio de una disputa legal. Los despedidos denuncian que la compañía se niega a pagar las indemnizaciones correspondientes por ley. Según fuentes gremiales y testimonios directos, Beer Market inició un Proceso Preventivo de Crisis para intentar abonar solo el 50% de lo adeudado, bajo la amenaza de una posible quiebra.

Paloma Andrada, una de las trabajadoras afectadas con tres años de antigüedad, relató que la oferta de la empresa fue de apenas dos sueldos básicos, incluyendo el mes en curso. "Es totalmente comprensible que haya gente que por necesidad haya dicho que sí; es mejor tener un millón antes que nada, pero no es lo que uno merece por el tiempo y dedicación que le dio a la empresa", señaló Andrada en declaraciones radiales.

Incertidumbre y acciones legales

Mientras la página web de la empresa muestra un mensaje que reza "Estamos renovando la tienda", la realidad para los empleados es de total angustia. Muchos de ellos se encuentran iniciando acciones legales, ya que legalmente siguen figurando como empleados pero tienen prohibido el ingreso a sus puestos de trabajo.

image

La situación de Beer Market se suma a otros cierres recientes en la provincia de Buenos Aires, reflejando un panorama complejo para el sector comercial y de consumo masivo. Para los 300 despedidos, la urgencia es conseguir empleo de inmediato: "La vida no te espera porque a vos te echaron", sentenció una de las trabajadoras afectadas.

