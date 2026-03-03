martes 3 de marzo 2026

Robo tipo escruche

Ladrones casi dejaron vacía una casa de fin de semana en Calingasta

El encargado se ausentó unos días y delincuentes aprovecharon para saquear la vivienda. Robaron dos aires acondicionados y otros artefactos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa



Un jubilado de Calingasta sufrió un importante robo en su casa de fin de semana ubicada en las afueras de la villa cabecera. Desconocidos ingresaron a la vivienda y prácticamente la vaciaron: se llevaron los dos aires acondicionados, artefactos de cocina y hasta la vajilla.

El hecho fue denunciado este martes por la mañana en la Comisaría 33ª, con asiento en Barreal, y el damnificado es Ramón Ossa, de 70 años, indicaron fuentes policiales. Según relató el propio Ossa, él reside en el poblado y además posee una vivienda de descanso en el distrito Alto del Cerro.

La propiedad cuenta con un encargado, quien no se encontraba en la zona durante el último fin de semana. Los delincuentes aprovecharon la ausencia de moradores, forzaron una puerta trasera y entraron sin mayores obstáculos. Una vez en el interior, revolvieron todos los ambientes y sustrajeron distintos elementos de valor.

De acuerdo con las fuentes, los ladrones se llevaron dos aires acondicionados, un televisor de 50 pulgadas, una cocina, un horno eléctrico, vajilla, ropa de cama y otros objetos. El robo fue descubierto este martes, cuando el encargado regresó y se encontró con la vivienda completamente desordenada.

Ahora, la Policía investiga el hecho bajo la modalidad de “escruche”, es decir, robos cometidos en ausencia de los propietarios, una práctica que suele repetirse en casas de fin de semana o propiedades que permanecen deshabitadas durante varios días.

