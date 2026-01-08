Chimbas: entró a una vivienda "como pancho por su casa", sacó $10.000 de una billetera y huyó

Un hecho de inseguridad ocurrido a comienzos de esta semana en Chimbas terminó con una condena efectiva para un delincuente reincidente. Se trata de Mariano Abel Lund Ibáñez , quien fue juzgado mediante un juicio abreviado y recibió una pena unificada de cumplimiento efectivo por un hurto cometido dentro de una vivienda.

UFI Delitos contra la Propiedad Lo acusaron de robar en un depósito del Municipalidad de Chimbas y cayó detenido en la "Cueva del Chancho"

Según la acusación del fiscal Cristian Catalano y los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Florencia Caillet de UFI Delitos Contra la Propiedad, el hecho ocurrió el pasado 6 de enero de 2026 en una casa ubicada sobre Ruta 40, al 1462 Norte, en el departamento Chimbas. De acuerdo a la investigación, Lund Ibáñez ingresó al domicilio del damnificado y aprovechó la falta de resguardo.

Una vez dentro de la propiedad, el sujeto se dirigió hacia un vehículo que se encontraba estacionado en el interior de la vivienda y sustrajo una billetera que contenía la suma de $10.000. Tras cometer el hurto, el delincuente se dio a la fuga, aunque posteriormente fue aprehendido por personal policial.

Finalmente, este jueves el acusado se sentó en el banquillo de los acusados y aceptó su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado. La Justicia resolvió unificar esta condena con otra causa anterior y le impuso una pena única de 5 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, se le declaró la reincidencia.