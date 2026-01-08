jueves 8 de enero 2026

Tribunales

Chimbas: entró a una vivienda "como pancho por su casa", sacó $10.000 de una billetera y huyó

El ladrón fue detenido por personal policial y este jueves se sentó en el banquillo de acusados. Es un ladrón reincidente y acumula más de 5 años de pena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hecho de inseguridad ocurrido a comienzos de esta semana en Chimbas terminó con una condena efectiva para un delincuente reincidente. Se trata de Mariano Abel Lund Ibáñez, quien fue juzgado mediante un juicio abreviado y recibió una pena unificada de cumplimiento efectivo por un hurto cometido dentro de una vivienda.

Según la acusación del fiscal Cristian Catalano y los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Florencia Caillet de UFI Delitos Contra la Propiedad, el hecho ocurrió el pasado 6 de enero de 2026 en una casa ubicada sobre Ruta 40, al 1462 Norte, en el departamento Chimbas. De acuerdo a la investigación, Lund Ibáñez ingresó al domicilio del damnificado y aprovechó la falta de resguardo.

Una vez dentro de la propiedad, el sujeto se dirigió hacia un vehículo que se encontraba estacionado en el interior de la vivienda y sustrajo una billetera que contenía la suma de $10.000. Tras cometer el hurto, el delincuente se dio a la fuga, aunque posteriormente fue aprehendido por personal policial.

Finalmente, este jueves el acusado se sentó en el banquillo de los acusados y aceptó su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado. La Justicia resolvió unificar esta condena con otra causa anterior y le impuso una pena única de 5 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, se le declaró la reincidencia.

