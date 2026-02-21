sábado 21 de febrero 2026

Violencia

Lo detuvieron, le dio un cabezazo a un policía y destrozó un patrullero en Chimbas

Ocurrió mientras era trasladado a la Comisaría 17ª. El sujeto estaba esposado, agredió a los efectivos y rompió un vidrio y la puerta del vehículo oficial. Quedó imputado por daño agravado y lesiones leves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un grave episodio de violencia se registró este jueves por la tarde en Chimbas, cuando un hombre detenido protagonizó un ataque dentro de un móvil policial, agredió a un efectivo y provocó importantes daños en el patrullero en el que era trasladado.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 17.23, en el interior de un móvil de la Comisaría 17ª, mientras circulaba por calle Jujuy, antes de llegar a Rodríguez. El detenido fue identificado como Carlos Sebastián López, de 31 años.

Todo comenzó minutos antes,en el barrio San Ramón cuando personal policial intentó entrevistar a un sujeto que estaba tirando piedras contra una casa. Durante el procedimiento, el sujeto reaccionó de manera violenta, insultó a los efectivos e intentó agredirlos a golpes de puño, por lo que fue aprehendido en calidad de contraventor.

Mientras era trasladado a la dependencia policial, y pese a encontrarse esposado con las manos hacia atrás, López logró inclinar su cuerpo hacia adelante entre los asientos del patrullero y le dio un cabezazo en la boca al conductor del móvil, el agente Claudio Arancibia, provocándole lesiones leves. Luego continuó lanzando patadas dentro del vehículo, una de las cuales impactó en la acompañante de la patrulla, la agente Carla Zarzuela, quien no sufrió heridas.

En medio del ataque, una de las patadas rompió el vidrio lateral trasero del lado del conductor y desalineó la puerta del móvil policial. Ante la situación, los efectivos detuvieron la marcha y lograron reducir al agresor. Como vecinos de la zona comenzaron a concentrarse e insultar al personal, el procedimiento fue trasladado de inmediato a la sede policial.

El patrullero dañado es una camioneta Toyota Hilux, dominio AE204VN, interno T-24, perteneciente a la Comisaría 17ª de Chimbas. Debido a que tanto el personal lesionado como el vehículo corresponden a esa dependencia, el legajo quedó instruido en la Comisaría 26ª.

El detenido quedó imputado por el delito de daño agravado en concurso real con lesiones leves, conforme a los artículos 184 inciso 5°, 89 y 55 del Código Penal. En la causa intervienen la fiscal coordinadora Virginia Branca, el fiscal de turno Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Emiliano Usín, bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia.

Imagen ilustrativa.
Violencia

Lo detuvieron, le dio un cabezazo a un policía y destrozó un patrullero en Chimbas