Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito

Un intento de robo en el velódromo de Pocito que había terminado con dos detenidos en Flagrancia tuvo este lunes una rápida resolución judicial. Este lunes se conoció que uno de los implicados fue condenado, aunque no irá al Penal de Chimbas.

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Fuentes judiciales confirmaron a este diario que Jesús Axel Di Carlo fue condenado a un año de prisión condicional por el delito de tentativa de robo simple, en una audiencia encabezada por la jueza de garantías Gema Guerrero. La investigación estuvo a cargo del fiscal coordinador de la UFI Flagrancia, Francisco Micheltorena, el fiscal Cristian Gerarduzzi y el ayudante fiscal Germán Cuk. De esta manera, el acusado no irá a prisión, aunque deberá cumplir una serie de condiciones impuestas por la Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043770483657564281&partner=&hide_thread=false Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar en el velódromo de Pocito pic.twitter.com/KKWGhTaweW — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 13, 2026

El episodio había ocurrido el pasado viernes, cerca de las 15.40, en las inmediaciones del velódromo ubicado sobre calle Lateral de Circunvalación y calle 6, en Pocito. Según informaron fuentes judiciales, Di Carlo se encontraba junto a un menor de 16 años cuando ambos ingresaron al predio a través de un hueco en el alambrado. Allí, en una zona donde se ubican cables de acometida eléctrica, intentaron sustraer dos tramos de cable de protodur.

Mientras uno de ellos trataba de desenterrar uno de los cables, el otro utilizó un cuchillo aserrado para cortar otro que se encontraba sobre la superficie, logrando dañarlo en uno de sus extremos.

La maniobra fue advertida por un transeúnte que se dirigía al velódromo, quien alertó a un efectivo policial que cumplía funciones adicionales en el lugar. Al notar la presencia policial, los sospechosos abandonaron los cables y escaparon hacia Ruta 40, pero fueron perseguidos y detenidos a pocos metros.

Ya en la garita, los efectivos constataron que uno de los aprehendidos era menor de edad, por lo que se dio intervención a las autoridades correspondientes y se activó el procedimiento especial de flagrancia.

En el lugar se secuestraron dos cables de aproximadamente 15 metros de largo, los cuales quedaron en depósito judicial bajo custodia del personal del velódromo.

En un primer momento, la causa había sido calificada como robo agravado en grado de tentativa por la participación de un menor. Sin embargo, tras la audiencia de este lunes, la imputación fue morigerada a tentativa de robo simple, lo que derivó en una condena de cumplimiento condicional para Di Carlo.