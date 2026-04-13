lunes 13 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito

El hecho ocurrió el viernes pasado en el complejo deportivo y fue advertido por un transeúnte. Este lunes, la Justicia resolvió condenar al principal implicado a prisión condicional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un intento de robo en el velódromo de Pocito que había terminado con dos detenidos en Flagrancia tuvo este lunes una rápida resolución judicial. Este lunes se conoció que uno de los implicados fue condenado, aunque no irá al Penal de Chimbas.

Lee además
intentaron robar cables en el velodromo vicente chancay y terminaron detenidos
Pocito

Intentaron robar cables en el Velódromo Vicente Chancay y terminaron detenidos
zafo de la carcel, pero debera hacer tratamiento psicologico en el hospital de albardon por tener mas de 30 archivos de abuso sexual infantil
Juicio abreviado

Zafó de la cárcel, pero deberá hacer tratamiento psicológico en el Hospital de Albardón por tener más de 30 archivos de abuso sexual infantil

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que Jesús Axel Di Carlo fue condenado a un año de prisión condicional por el delito de tentativa de robo simple, en una audiencia encabezada por la jueza de garantías Gema Guerrero. La investigación estuvo a cargo del fiscal coordinador de la UFI Flagrancia, Francisco Micheltorena, el fiscal Cristian Gerarduzzi y el ayudante fiscal Germán Cuk. De esta manera, el acusado no irá a prisión, aunque deberá cumplir una serie de condiciones impuestas por la Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043770483657564281&partner=&hide_thread=false

El episodio había ocurrido el pasado viernes, cerca de las 15.40, en las inmediaciones del velódromo ubicado sobre calle Lateral de Circunvalación y calle 6, en Pocito. Según informaron fuentes judiciales, Di Carlo se encontraba junto a un menor de 16 años cuando ambos ingresaron al predio a través de un hueco en el alambrado. Allí, en una zona donde se ubican cables de acometida eléctrica, intentaron sustraer dos tramos de cable de protodur.

Mientras uno de ellos trataba de desenterrar uno de los cables, el otro utilizó un cuchillo aserrado para cortar otro que se encontraba sobre la superficie, logrando dañarlo en uno de sus extremos.

La maniobra fue advertida por un transeúnte que se dirigía al velódromo, quien alertó a un efectivo policial que cumplía funciones adicionales en el lugar. Al notar la presencia policial, los sospechosos abandonaron los cables y escaparon hacia Ruta 40, pero fueron perseguidos y detenidos a pocos metros.

Ya en la garita, los efectivos constataron que uno de los aprehendidos era menor de edad, por lo que se dio intervención a las autoridades correspondientes y se activó el procedimiento especial de flagrancia.

En el lugar se secuestraron dos cables de aproximadamente 15 metros de largo, los cuales quedaron en depósito judicial bajo custodia del personal del velódromo.

En un primer momento, la causa había sido calificada como robo agravado en grado de tentativa por la participación de un menor. Sin embargo, tras la audiencia de este lunes, la imputación fue morigerada a tentativa de robo simple, lo que derivó en una condena de cumplimiento condicional para Di Carlo.

Temas
Seguí leyendo

Separados por la ley: el "Clyde" de Caucete no pudo evitar la cárcel y se quedó sin su "Bonnie".

Acumuló 6 años de cárcel en 48 horas: primero por asaltar en Rivadavia y ahora por apuntarle con un arma a un policía

Una familia perdió todo tras un presunto desperfecto eléctrico en Chimbas

Detuvieron a un hombre con 260 gramos de marihuana en plena Plaza 25 de Mayo

¿Macumba en Jáchal? Denunciaron la aparición de más de 100 fotos con cruces y un cura salió a hablar del caso

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: "Que se ponga la mano en el corazón"

Quiénes son el agresor y el herido de la grave pelea de hermanos en Rawson

Caso Branka Motors: la jueza homologó y los responsables deberán pagar 5 cuotas de $104.800.000 a los damnificados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda video
Historias

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda

Sorpresa gigante en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado video
Videonota

Sorpresa "gigante" en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Detuvieron al empresario sanjuanino Daher: cheques rebotados por $23.000.000 y una camioneta que nunca entregó
Otra vez

Detuvieron al empresario sanjuanino Daher: cheques rebotados por $23.000.000 y una camioneta que nunca entregó

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan
Redes sociales

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan

Te Puede Interesar

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: Que se ponga la mano en el corazón
Repercusiones

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: "Que se ponga la mano en el corazón"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sistema de riego en una finca sanjuanina: el RIMI y la baja del IVA a la energía apuntan a reducir costos e impulsar inversiones en el agro local.
Este lunes

San Juan, expectante por el RIMI: reglamentaron el régimen nacional que apunta a inversiones cruciales

Imagen ilustativa.
Panorama desolador

Bomberos Voluntarios de Caucete debe pagar casi $3.000.000 para evitar un corte de luz: apuntaron contra la anterior gestión por "descalabro administrativo"

Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito
Flagrancia

Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito

Te entregué mi vida: el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva
San Martín

"Te entregué mi vida": el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva