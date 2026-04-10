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Pocito

Intentaron robar cables en el Velódromo Vicente Chancay y terminaron detenidos

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron aprehendidos por personal policial mientras intentaban sustraer cableado de una caja trifásica en el predio de Pocito. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Personal de la Comisaría 36ª procedió a la detención de dos personas en el predio del Velódromo Vicente Chancay, ubicado en el lateral este de Ruta 40, entre calles 6 y 7. El hecho fue caratulado como robo agravado por la participación de un menor de edad en grado de tentativa, bajo legajo de la UFI Flagrancia.

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Efectivos que realizaban servicio adicional en el lugar observaron a los individuos mientras intentaban retirar cables de vinculados a una caja trifásica, situada en una pilastra del establecimiento. La aprehensión se produjo en el sitio del suceso.

Uno de los involucrados tiene 20 años y el segundo implicado es un menor de 16 años, cuyo traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) fue dispuesto por el Juzgado de Menores en turno.

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