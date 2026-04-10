Intentaron robar cables en el Velódromo Vicente Chancay y terminaron detenidos

Personal de la Comisaría 36ª procedió a la detención de dos personas en el predio del Velódromo Vicente Chancay, ubicado en el lateral este de Ruta 40, entre calles 6 y 7. El hecho fue caratulado como robo agravado por la participación de un menor de edad en grado de tentativa, bajo legajo de la UFI Flagrancia.

velódromo (1) Efectivos que realizaban servicio adicional en el lugar observaron a los individuos mientras intentaban retirar cables de vinculados a una caja trifásica, situada en una pilastra del establecimiento. La aprehensión se produjo en el sitio del suceso.

Uno de los involucrados tiene 20 años y el segundo implicado es un menor de 16 años, cuyo traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) fue dispuesto por el Juzgado de Menores en turno.

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