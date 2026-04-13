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En el Centro Cívico

Comenzó una nueva reunión paritaria docente en San Juan

El encuentro se desarrolla desde las 16:30 en el Centro Cívico, con la participación de autoridades de Educación, Economía y los tres gremios del sector, en medio de un clima de tensión por los reclamos salariales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto archivo.

Foto archivo.

Este lunes por la tarde comenzó una nueva reunión paritaria entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes, en el marco de la negociación salarial correspondiente a 2026. El encuentro se inició a las 16:30 en el Centro Cívico y cuenta con la participación de autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, junto a representantes de los sindicatos UDA, UDAP y AMET.

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La convocatoria se da en un escenario marcado por la tensión entre las partes, luego del paro provincial y la masiva marcha docente realizada la semana pasada en reclamo de mejoras salariales. La reunión busca destrabar el conflicto tras varias instancias sin avances significativos en las negociaciones.

El llamado a retomar el diálogo había sido formalizado días atrás mediante una resolución firmada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, luego de un pedido de reapertura paritaria impulsado por UDAP ante la Subsecretaría de Trabajo. En la mesa participan los representantes gremiales encabezados por Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), junto a sus equipos técnicos.

Por parte del Ejecutivo, además de Fuentes, intervienen funcionarios del área económica con el objetivo de avanzar en una propuesta que permita alcanzar consenso y normalizar la situación del sector docente.

Mientras tanto, el Gobierno ya liquidó los salarios de marzo con un incremento del 5%, acompañado por modificaciones en distintos códigos salariales y la incorporación de adicionales destinados a reforzar los ingresos más bajos. Además, se confirmó el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de la administración pública provincial, previsto para este miércoles.

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