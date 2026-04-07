Hay fecha para una nueva reunión paritaria docente en San Juan

El Gobierno provincial y los gremios docentes volverán a encontrarse el próximo 13 de abril a las 15 horas en una nueva mesa paritaria en San Juan, en la que se retomará la discusión salarial correspondiente al ciclo 2026, en un escenario que sigue marcado por diferencias entre las partes.

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La convocatoria quedó establecida a través de una resolución, firmada el 6 de abril por la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Allí se fija como sede del encuentro el Ministerio de Educación, en el Centro Cívico, y se detallan los aspectos formales de la reunión.

El documento también dispone la acreditación de los representantes de los tres gremios docentes -UDAP, UDA y AMET-, incluyendo tanto a sus miembros titulares como suplentes, además de los asesores que acompañarán a cada sector en la negociación.

Se trata de una nueva instancia de diálogo entre el Gobierno y los sindicatos, luego del último encuentro realizado el 18 de marzo, que concluyó sin acuerdo y dejó abierta la negociación.

Negociaciones con tensión de fondo

El proceso paritario de este año estuvo atravesado por un fuerte desgaste entre las partes. Desde el inicio de las conversaciones se sucedieron múltiples reuniones sin lograr consensuar una propuesta salarial.

En ese contexto, y ante el cierre de liquidaciones de marzo, el Gobierno avanzó con la aplicación de la última oferta presentada, que incluyó aumentos en distintos componentes del salario docente, sumas no remunerativas y un bono extraordinario previsto para abril, además de una cláusula de revisión para junio.

La falta de acuerdo derivó en un clima de conflicto. Los gremios impulsaron medidas de protesta, aunque el intento de paro fue condicionado por la normativa vigente que considera a la educación como servicio esencial, lo que obligó a garantizar un alto nivel de asistencia. Como alternativa, se realizaron movilizaciones y protestas en espacios públicos.

En paralelo, tanto desde el Ejecutivo como desde los sindicatos surgieron señales de que el diálogo debía continuar. De hecho, los gremios venían solicitando la reapertura de la paritaria, mientras que desde el Gobierno se mostraron dispuestos a retomar las conversaciones.