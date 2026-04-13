Extienden una semana el operativo oftalmológico gratuito para chicos en Capital

Ante la alta demanda, el operativo oftalmológico destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años sumó una semana más de atención en la Capital sanjuanina. La iniciativa, enmarcada en el programa “Ver para Ser Libres”, continuará del 13 al 17 de abril en el CIC del Barrio Manantial.

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El servicio funcionará en doble turno: de 9 a 13 y de 14 a 16 horas. Está dirigido exclusivamente a quienes ya cuenten con receta oftalmológica con indicación de lentes, emitida por profesionales en otros consultorios.

Durante las jornadas, los chicos podrán acceder a controles de visión, medición de graduación y selección de armazones, en caso de necesitar anteojos. El operativo se desarrolla en el CIC ubicado sobre calle Agustín Gómez, entre Periodistas Sanjuaninos y Catamarca.

La propuesta es fruto de un trabajo articulado entre el programa nacional, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Capital, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual y evitar que problemas de visión afecten el rendimiento escolar.

En su primera etapa, realizada entre el 6 y el 10 de abril, se concretaron 652 controles oftalmológicos y se entregaron 553 pares de anteojos. Solo 99 de los chicos atendidos no necesitaron corrección visual.

Además, durante esta extensión se sumarán otros servicios de salud abiertos a la comunidad, como controles clínicos y pediátricos, vacunación y atención odontológica. También estará disponible la gestión de la tarjeta SUBE.