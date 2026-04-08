Un principio de incendio en la "Casa de la tejedora sin brazos" generó alarma entre vecinos

Alarma entre vecinos por un principio de incendio en la mítica "Casa de la tejedora sin brazos". Foto: La MIL20

Un principio de incendio en la conocida “Casa de la tejedora sin brazos” , la vivienda sanjuanina abandonada y envuelta en antiguas leyendas urbanas, generó alarma en las últimas horas entre vecinos de la Capital, quienes alertaron a las autoridades ante el temor de que el fuego se propagara en el lugar ya cargado de misterio e inquietud.

San Juan paranormal La casa de la tejedora sin brazos: un misterio que inunda de terror la capital sanjuanina

El episodio se registró en la propiedad ubicada en la intersección de calles Urquiza y Pedro de Valdivia. Según informaron fuentes policiales en la radio La MIL20, el inmueble (deshabitado desde hace años) suele ser utilizado de manera ocasional por personas en situación de calle. En ese contexto, el foco ígneo se habría originado cuando intentaban calentarse, pero las llamas se descontrolaron y comenzaron a consumir distintos elementos precarios como ropa y colchones.

La rápida intervención de efectivos policiales y personal de Bomberos permitió controlar la situación antes de que el incendio se extendiera a otros sectores de la vivienda o terrenos linderos. No se reportaron personas heridas, aunque el hecho generó gran preocupación entre los residentes de la zona, quienes dieron aviso inmediato al observar humo saliendo del interior de la casa.

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La casona repleta de historias tenebrosas

El lugar donde ocurrió el siniestro no es uno más. Se trata de una construcción emplazada en un terreno baldío, rodeado de árboles y marcado por el paso del tiempo, que desde hace décadas forma parte del imaginario colectivo local debido a las historias que la rodean.

De acuerdo con relatos transmitidos por generaciones de vecinos, en ese mismo predio funcionaba, hacia la década del ‘40, una pequeña escuela en la parte trasera, perteneciente a una familia de apellido Chuck. Allí, una mujer que trabajaba en el lugar murió en circunstancias nunca del todo esclarecidas. A partir de ese hecho, comenzó a gestarse una de las leyendas urbanas más conocidas de San Juan.

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Quienes viven o vivieron en las inmediaciones aseguran que el espíritu de aquella mujer permanece ligado a la vivienda. La figura más repetida en los testimonios es la de una anciana sin brazos, con el cabello recogido en un rodete, que aparece sentada en la puerta tejiendo de manera inexplicable. Para algunos, su presencia dejó de ser un hecho extraordinario y pasó a formar parte de la cotidianeidad del barrio.

Pero la inquietud en torno a la casa no se limita a esa aparición. En sus paredes, tanto exteriores como interiores, pueden observarse inscripciones y símbolos asociados a supuestas prácticas esotéricas. En el centro de la vivienda, una vieja escalera de madera conduce a la planta alta, donde una frase escrita con crayón negro sobresale por su tono perturbador: “El que tira de la cuerda, no podrá salir jamás”.

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Según el relato popular, subir por esa escalera genera sensaciones extrañas: los peldaños parecen alargarse y quienes lo han intentado hablan de una opresión creciente y un temor difícil de explicar. Incluso se han encontrado pequeñas bolsas con sal sobre los escalones, elemento vinculado en distintas culturas a rituales de protección frente a lo desconocido.

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Así, entre el abandono, la marginalidad y las historias que atraviesan generaciones, la “Casa de la tejedora sin brazos” volvió a ser noticia. Esta vez no por un supuesto episodio paranormal, sino por un incendio que, aunque fue controlado a tiempo, reavivó el temor y el interés por uno de los rincones más enigmáticos del paisaje urbano sanjuanino.