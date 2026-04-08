Estaba dispuesto a todo: atrapan en Rawson a un sujeto con un arma, cuchillo, marihuana y plata

En una intervención que evitó lo que podría haber sido un hecho delictivo mayor, efectivos de la Motorizada N°2 de Rawson lograron la detención de un hombre de 32 años que circulaba armado y con sustancias ilegales entre sus pertenencias.

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El hecho ocurrió mientras el Cabo Francisco Díaz y el Cabo primero Héctor Escudero patrullaban la zona de calle Frías, de sur a norte. Al llegar a las inmediaciones del Obrador de Rawson, los uniformados vieron a un sujeto a bordo de una bicicleta tipo playera cromada que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud esquiva.

Sin mediar palabra, el sospechoso abandonó el rodado y emprendió una veloz huida a pie hacia el interior del Barrio La Estación. Tras una breve pero intensa persecución, los efectivos lograron interceptarlo.

Al momento de la requisa, el personal policial descubrió que el sujeto, identificado como Alejandro Mario Herrera (32), cargaba con un morral de tela marrón que contenía: un revólver calibre .38 largo, cargado con 5 cartuchos de 9x19 mm, un cuchillo tipo tramontina, 26 cigarrillos armados (porros) y dos envoltorios de nylon con marihuana y $1.500.

Dada la naturaleza de los elementos secuestrados, Herrera quedó a disposición de dos fueros distintos: en Flagrancia por portación ilegítima de arma de fuego y por tenencia de marihuana en el Federal.