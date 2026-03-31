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Nuevo incidente

Alerta por un incendio cerca del Parque Industrial de Chimbas: las versiones

El foco ígneo se registró este martes en la zona de la Costanera y, según fuentes calificadas, se originó por la quema de residuos. No hubo heridos, pero el humo generó alarma por la cercanía con el Parque Industrial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un incendio generó preocupación este martes en las inmediaciones del Parque Industrial de Chimbas, aunque finalmente se confirmó que el foco no se originó dentro del predio.

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Según indicaron fuentes calificadas a este diario, el siniestro se produjo en la zona de la Costanera, en Chimbas, y habría sido consecuencia de la quema de neumáticos. Las llamas y la presencia de humo encendieron la alarma entre vecinos y trabajadores del área, debido a la cercanía con el predio industrial.

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Personal de emergencia intervino en el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera. De acuerdo a la información disponible, no se registraron personas heridas.

El episodio ocurre días después de un incendio de mayor magnitud en el Parque Industrial, lo que incrementó la sensibilidad en torno a este tipo de es en la zona. Las autoridades reiteraron la importancia de evitar la quema de residuos, una práctica que puede derivar en este tipo de situaciones.

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