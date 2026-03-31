Alerta por un incendio cerca del Parque Industrial de Chimbas: las versiones

Un incendio generó preocupación este martes en las inmediaciones del Parque Industrial de Chimbas , aunque finalmente se confirmó que el foco no se originó dentro del predio.

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Según indicaron fuentes calificadas a este diario, el siniestro se produjo en la zona de la Costanera, en Chimbas, y habría sido consecuencia de la quema de neumáticos. Las llamas y la presencia de humo encendieron la alarma entre vecinos y trabajadores del área, debido a la cercanía con el predio industrial.

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Personal de emergencia intervino en el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera. De acuerdo a la información disponible, no se registraron personas heridas.

El episodio ocurre días después de un incendio de mayor magnitud en el Parque Industrial, lo que incrementó la sensibilidad en torno a este tipo de es en la zona. Las autoridades reiteraron la importancia de evitar la quema de residuos, una práctica que puede derivar en este tipo de situaciones.