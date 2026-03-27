Ambiente desmintió a la Municipalidad de Chimbas por la habilitación de la empresa del mega incendio

El reciente incendio en la planta de tratamiento de residuos peligrosos Eco San Juan , ubicada en el Parque Industrial de Chimbas , generó un cruce entre las autoridades municipales y el Gobierno provincial. Mientras el municipio sostiene que la firma operaba con documentación clave vencida, desde la Subsecretaría de Residuos de la provincia salieron a desmentirlo, asegurando que la empresa cuenta con todas las autorizaciones necesarias para funcionar legalmente.

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La polémica se encendió tras las declaraciones de Natacha Garay , secretaria de Gobierno de Chimbas, quien manifestó la preocupación de la comuna ante la repetición de incidentes en el predio. Según la funcionaria, la empresa ya fue intimada por la dirección impositiva municipal para regularizar su situación. Garay afirmó, en declaraciones a Telesol, que “esta empresa en particular a la fecha tiene vencida su declaración de impacto ambiental y ha sido ya intimada por el municipio", remarcando que, aunque poseen habilitación comercial, esta depende de las habilitaciones sectoriales que, a su criterio, no estarían al día.

En la vereda opuesta, el subsecretario de Residuos, Santiago Ceballos, dijo este viernes en diálogo con Radio Colón que si bien la declaración de impacto ambiental original data de 1997, desde que San Juan adhirió a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos en 2007, el control se ejerce mediante un Certificado Ambiental Anual. El funcionario aseguró que sobre la empresa del incendio que "este certificado ambiental anual lo tiene vigente hoy, y lo tiene vigente hasta julio del 2026". Además, subrayó que para obtener dicha renovación anual, la firma debe acreditar todas las habilitaciones de sectores como bomberos, planeamiento y la propia municipalidad.

La investigación ahora se centra en determinar si el origen del fuego fue un accidente fortuito o producto de una negligencia operativa. Ceballos indicó que, debido a la sensibilidad de la actividad, se realizan controles mensuales exhaustivos de todas las operaciones y que se esperan los informes finales de bomberos para tomar medidas administrativas si correspondiera.

El funcionario insistió en que la empresa cumple con los estándares exigidos, contraponiéndose a la visión municipal que pone en duda la seguridad de la planta tras haber sufrido tres incidentes en un periodo corto de tiempo.

Este cruce de versiones pone de relieve un debate más profundo sobre la ubicación del Parque Industrial de Chimbas, que quedó inserto en una zona densamente urbanizada. Ceballos reconoció que la convivencia entre la producción industrial y los vecinos requiere un análisis sectorial y una mesa de diálogo para evaluar el futuro de este tipo de tratamientos en el Valle de Tulum, especialmente ante el posible incremento de residuos industriales provenientes de la minería en alta montaña.

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El devastador incendio

El siniestro se produjo el pasado domingo alrededor de las cinco de la tarde, un horario en el que la planta solo contaba con la presencia de un sereno. El fuego se concentró en un sector de preclasificación e incineración, un galpón de aproximadamente 600 metros cuadrados donde se acopiaban sólidos contaminados con hidrocarburos, tales como aceites lubricantes, filtros y estopas. El incidente generó una densa columna de humo negro debido a la naturaleza de los materiales, lo que despertó la alarma de los vecinos de las zonas urbanas que hoy rodean el Parque Industrial.

A pesar de la magnitud de las llamas, que requirieron un extenso despliegue de bomberos de la policía de San Juan y voluntarios de Chimbas, no se registraron heridos ni víctimas entre el personal o los equipos de emergencia. Los propietarios de la empresa destacaron que, a 48 horas del suceso, la planta ya se encontraba operativa en los sectores no afectados, trabajando en el saneamiento del área crítica bajo la supervisión de los peritos.

Rodolfo Piola, uno de los dueños, manifestó este jueves a TIEMPO DE SAN JUAN que se encuentran solucionando internamente los problemas y que “bomberos ya dio el alta al sistema eléctrico y la zona está totalmente sectorizada” para evitar cualquier peligro de reincendio.