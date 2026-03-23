"Hay algo muy raro": qué dijeron desde la firma afectada por el incendio en el Parque Industrial de Chimbas

Luego del incendio del último domingo en el Parque Industrial de Chimbas , desde la empresa afectada, ECO San Juan S.A., apuntaron directamente a las circunstancias en las que se desató el fuego y dejaron planteadas serias dudas. “Esa explicación estamos reclamando. Hay algo muy raro y hemos pedido que se nos ponga todo a disposición para poder esclarecer este siniestro”, expresaron a Tiempo de San Juan.

ECO San Juan Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

Las declaraciones se dieron mientras el foco ígneo, iniciado el domingo alrededor de las 19, continuaba activo durante la mañana de este lunes, con un importante despliegue de bomberos y equipos de emergencia. En ese contexto, la firma puso el acento no solo en las pérdidas materiales, sino también en la necesidad de esclarecer el origen del hecho.

“En 23 años nunca tuvimos un incidente y encima esta manera deja mucho manto de sospechas”, remarcaron desde la empresa, marcando la excepcionalidad del episodio dentro de su historial.

Embed - El incendio del Parque Industrial de Chimbas desde el aire

Según indicaron, ya solicitaron acceso a toda la información disponible para poder avanzar en el esclarecimiento. En paralelo, confirmaron que la causa se encuentra en investigación, por lo que será la Justicia la encargada de determinar cómo se inició el incendio y si existió algún tipo de intervención o responsabilidad.

El incendio, que afecta un galpón de la empresa dedicada a la recolección y tratamiento de residuos peligrosos, continúa generando preocupación por la presencia de materiales sensibles. A más de 15 horas del inicio, todavía se registraban focos activos y una densa columna de humo tóxico en la zona, lo que evidencia la magnitud del siniestro.

Durante toda la madrugada, varias dotaciones de bomberos trabajaron para contener las llamas y evitar su propagación a sectores cercanos, aunque las tareas se vieron dificultadas por el tipo de elementos involucrados. Desde el aire, el predio muestra amplias áreas comprometidas y daños estructurales de consideración.

Como consecuencia, las pérdidas materiales fueron estimadas en al menos 200 millones de pesos, entre infraestructura, maquinaria e insumos. A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas.