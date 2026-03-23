lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

"Hay algo muy raro": qué dijeron desde la firma afectada por el incendio en el Parque Industrial de Chimbas

Desde ECO San Juan S.A. pusieron en duda el origen del siniestro y reclamaron explicaciones. Aseguran que en más de dos décadas nunca registraron un hecho similar. La causa quedó bajo investigación mientras el fuego seguía activo este lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego del incendio del último domingo en el Parque Industrial de Chimbas, desde la empresa afectada, ECO San Juan S.A., apuntaron directamente a las circunstancias en las que se desató el fuego y dejaron planteadas serias dudas. “Esa explicación estamos reclamando. Hay algo muy raro y hemos pedido que se nos ponga todo a disposición para poder esclarecer este siniestro”, expresaron a Tiempo de San Juan.

Lee además
estiman que el incendio en el parque industrial causo danos por al menos $200 millones
ECO San Juan

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones
incendio en el parque industrial: ardio un deposito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Las declaraciones se dieron mientras el foco ígneo, iniciado el domingo alrededor de las 19, continuaba activo durante la mañana de este lunes, con un importante despliegue de bomberos y equipos de emergencia. En ese contexto, la firma puso el acento no solo en las pérdidas materiales, sino también en la necesidad de esclarecer el origen del hecho.

“En 23 años nunca tuvimos un incidente y encima esta manera deja mucho manto de sospechas”, remarcaron desde la empresa, marcando la excepcionalidad del episodio dentro de su historial.

Embed - El incendio del Parque Industrial de Chimbas desde el aire

Según indicaron, ya solicitaron acceso a toda la información disponible para poder avanzar en el esclarecimiento. En paralelo, confirmaron que la causa se encuentra en investigación, por lo que será la Justicia la encargada de determinar cómo se inició el incendio y si existió algún tipo de intervención o responsabilidad.

El incendio, que afecta un galpón de la empresa dedicada a la recolección y tratamiento de residuos peligrosos, continúa generando preocupación por la presencia de materiales sensibles. A más de 15 horas del inicio, todavía se registraban focos activos y una densa columna de humo tóxico en la zona, lo que evidencia la magnitud del siniestro.

Durante toda la madrugada, varias dotaciones de bomberos trabajaron para contener las llamas y evitar su propagación a sectores cercanos, aunque las tareas se vieron dificultadas por el tipo de elementos involucrados. Desde el aire, el predio muestra amplias áreas comprometidas y daños estructurales de consideración.

Como consecuencia, las pérdidas materiales fueron estimadas en al menos 200 millones de pesos, entre infraestructura, maquinaria e insumos. A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas.

Temas
Seguí leyendo

A más de 15 horas, el fuego continúa en el Parque Industrial: impactantes imágenes desde el aire

Qué pasó con un grupo de enduristas que generaron preocupación en San Juan

Un ladrón robó el estéreo de un auto, apuñaló a un hombre mientras escapaba y lo atraparon

Tras el choque fatal en Ruta 20, el conductor del Audi fue liberado: el test de alcoholemia dio negativo

Robó una bicicleta y un par de zapatillas, pero lo frenaron en seco

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

Intento de robo frustrado: quiso sacar una bicicleta por la reja y lo detuvieron

Con un cuchillo, amenazó de muerte a un hombre para robarle el celular

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones
ECO San Juan

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos: el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20
Redes

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación
Un peligro

Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación

Te Puede Interesar

Del brazo de su abuelo y con un micrófono: la historia del mini periodista que recorre las canchas para entrevistar jugadores
Pequeño crack

Del brazo de su abuelo y con un micrófono: la historia del mini periodista que recorre las canchas para entrevistar jugadores

Por Antonella Letizia
Según expresaron, buscaban a Mauro Raúl Pizorno -de 48 años- y Germán José Gómez -de 37-.
Camino a Maradona

Qué pasó con un grupo de enduristas que generaron preocupación en San Juan

Hay algo muy raro: qué dijeron desde la firma afectada por el incendio en el Parque Industrial de Chimbas video
Declaraciones

"Hay algo muy raro": qué dijeron desde la firma afectada por el incendio en el Parque Industrial de Chimbas

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Desde el cielo, así se ve la zona de la muerte que dentro de poco albergará una salvadora rotonda gigante video
El drone de Tiempo

Desde el cielo, así se ve la "zona de la muerte" que dentro de poco albergará una salvadora rotonda gigante