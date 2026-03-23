lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ECO San Juan

A más de 15 horas, el fuego continúa en el Parque Industrial: impactantes imágenes desde el aire

El incendio iniciado el domingo aún no fue controlado. Bomberos trabajan sin descanso, pero el incendio y el humo tóxico persisten.

Por Florencia García
image

El incendio en el galpón de ECO San Juan S.A., ubicado en el Parque Industrial, continúa activo y mantiene en alerta a las autoridades, luego de haberse iniciado este domingo alrededor de las 19 horas. A más de 15 horas del comienzo del foco ígneo, las llamas persisten y el operativo de contención sigue en marcha.

Lee además
incendio en el parque industrial: ardio un deposito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos
estiman que el incendio en el parque industrial causo danos por al menos $200 millones
ECO San Juan

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones
image

Hasta el lugar llegó Tiempo de San Juan, donde pudo constatar que, pese al intenso trabajo realizado durante toda la noche por varias dotaciones de bomberos, el fuego no ha sido completamente controlado. En la zona aún se observan focos activos y una densa columna de humo tóxico que se eleva y se extiende por el área.

image

La situación genera especial preocupación debido a la actividad de la empresa, dedicada a la recolección y tratamiento de residuos peligrosos.

image

Durante la madrugada, los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para intentar contener el avance del fuego y evitar su propagación a sectores cercanos. Sin embargo, la magnitud del incendio y el tipo de materiales involucrados dificultan las tareas de extinción.

Desde el aire, la dimensión del siniestro resulta aún más impactante: el predio afectado muestra amplias zonas comprometidas y una persistente nube de humo que evidencia que el foco sigue activo.

Embed - El incendio del Parque Industrial de Chimbas desde el aire

Al menos $200 millones en pérdidas, el saldo del incendio

La violencia del incendio provocó severos daños en la estructura del galpón, además de afectar maquinaria e insumos, con pérdidas estimadas en aproximadamente 200 millones de pesos.

image

A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas, por lo que las consecuencias se limitaron exclusivamente a daños materiales.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Robó una bicicleta y un par de zapatillas, pero lo frenaron en seco

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

Intento de robo frustrado: quiso sacar una bicicleta por la reja y lo detuvieron

Con un cuchillo, amenazó de muerte a un hombre para robarle el celular

Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Impactante choque en Chimbas: un conductor perdió el control, se estrelló contra un árbol y terminó arriba de una vereda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones
ECO San Juan

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa video
El drone de Tiempo

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Educación

El factor minero también impactó en los valles sanjuaninos: cómo creció la demanda de aspirantes, según la UNSJ

Por David Cortez Vega
Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ
Análisis

Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ

No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos: el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20
Redes

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Cruce de denuncias: El Niño Marta vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral
Redes

Cruce de denuncias: "El Niño Marta" vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral