A más de 15 horas, el fuego continúa en el Parque Industrial: impactantes imágenes desde el aire

El incendio en el galpón de ECO San Juan S.A., ubicado en el Parque Industrial, continúa activo y mantiene en alerta a las autoridades, luego de haberse iniciado este domingo alrededor de las 19 horas. A más de 15 horas del comienzo del foco ígneo, las llamas persisten y el operativo de contención sigue en marcha.

ECO San Juan Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

Imágenes impactantes Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Hasta el lugar llegó Tiempo de San Juan, donde pudo constatar que, pese al intenso trabajo realizado durante toda la noche por varias dotaciones de bomberos, el fuego no ha sido completamente controlado. En la zona aún se observan focos activos y una densa columna de humo tóxico que se eleva y se extiende por el área.

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La situación genera especial preocupación debido a la actividad de la empresa, dedicada a la recolección y tratamiento de residuos peligrosos.

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Durante la madrugada, los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para intentar contener el avance del fuego y evitar su propagación a sectores cercanos. Sin embargo, la magnitud del incendio y el tipo de materiales involucrados dificultan las tareas de extinción.

Desde el aire, la dimensión del siniestro resulta aún más impactante: el predio afectado muestra amplias zonas comprometidas y una persistente nube de humo que evidencia que el foco sigue activo.

Embed - El incendio del Parque Industrial de Chimbas desde el aire

Al menos $200 millones en pérdidas, el saldo del incendio

La violencia del incendio provocó severos daños en la estructura del galpón, además de afectar maquinaria e insumos, con pérdidas estimadas en aproximadamente 200 millones de pesos.

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A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas, por lo que las consecuencias se limitaron exclusivamente a daños materiales.