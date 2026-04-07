Desesperación en una ruta sanjuanina: un auto fue consumido por completo por las llamas

Un auto fue consumido por completo por las llamas en plena Ruta 40.

El incendio de un auto que terminó siendo completamente destruido por las llamas causó alarma en un tramo de Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Huaco, en Jáchal. El hecho generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, aunque afortunadamente no hubo personas heridas.

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Según fuentes de la Comisaría 21 de Jáchal, el siniestro se produjo el pasado domingo, alrededor de las 13:20, cuando el vehículo comenzó a incendiarse repentinamente mientras circulaba por la ruta. Las llamas se propagaron con rapidez y en pocos minutos envolvieron por completo la movilidad, que terminó prácticamente destruida.

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De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas por personal policial, todo indica que el incendio se habría originado por una falla mecánica en el rodado.

El conductor del auto, un hombre oriundo de Capital del cual no trascendió la identidad, logró salir a tiempo del rodado antes de que el fuego se extendiera, por lo que resultó completamente ileso. A pesar del dramático episodio, el incidente no dejó víctimas ni personas lesionadas. Intervino el personal del Destacamento de Bomberos N°2 Zona Norte.

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Sin embargo, el saldo del hecho fue la pérdida total del vehículo, que quedó completamente afectado por el fuego. El automóvil fue consumido por las llamas en pocos minutos, quedando reducido prácticamente a su estructura.

Fuente: Actualidad Jachallera