Presunto ajuste narco: los seis atrincherados en el barrio Manantiales, muy complicados tras la explosiva declaración de uno

Finalmente, este lunes se llevó a cabo la instancia judicial contra los seis atrincherados en el barrio Manantiales (Capital) y fue una jornada explosiva. Un letrado renunció a su puesto tras la declaración de su cliente, Román Núñez, quien -como se dice en la jerga- “mandó al muere a todos” al confirmar que sí cometieron el hecho. Según sus palabras, lo hicieron para “recuperar lo suyo”, ratificando que el móvil sería un ajuste de cuentas entre bandas narcocriminales.

Los seis imputados que quedaron implicados son Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Alexis Colombo, Pablo Flores, Jorge Mercado y Román Núñez. A todos se los investiga por: robo agravado por el uso de arma de fuego, doblemente agravado por ser en poblado y en banda y por ser el arma apta para el disparo; usurpación de títulos y honores, abuso de arma y portación de arma de guerra, en calidad de coautores. A Colombo también se le imputó, de manera provisoria, el delito de tenencia de arma de guerra. Con respecto a este cargo, cabe aclarar que la casa allanada en el barrio mencionado era la suya y en el interior había pistolas y revólveres sin la debida documentación.

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La declaración de Núñez fue impactante y provocó el enojo de su patrocinante, Nicolás Gómez Camossi. El abogado, tras escuchar atentamente las palabras de su representado, pidió la palabra al juez y renunció ante todos, manifestando que no iba a ser más el defensor porque el testimonio desestructuró su teoría del caso y no coincidía con el consejo que le había dado a su cliente.

El asombro se vio reflejado en los otros colegas, quienes se agarraban la cabeza y no parecían creer lo que escuchaban.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Presunto ajuste narco: los atrincherados en el barrio Manantiales muy complicados La audiencia se estaba realizando con normalidad y se escuchó la grave imputación de fiscalía. Después el juez Adarvez pasó la palabra a los imputados y Román Núñez (uno de los seis imputados) dio declaraciones explosivas. “si nosotros lo hicimos pero fuimos a buscar lo que es nuestro”. Los abogados no podrían creer lo que escuchaban y pidieron un cuarto intermedio. Nota completa en @tiempodesanjuan #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Miguel Ángel Gay y los ayudantes fiscales Nicolás Zapata y José Salinas Molina. Los abogados que estuvieron en la sala fueron Carlos Fleury, Jorge Olivera Legleu, César Jofré, Joaquín Moine y el mencionado Gómez Camossi.

Ante la dimisión de Gómez Camossi, desde la defensoría número 18 (a cargo de Trigo y Fleury) expresaron que no podían hacerse cargo de la asistencia legal, ya que existen intereses contrapuestos. Por este motivo, el magistrado Adárvez le comunicó a Núñez que, en un plazo de 48 horas, debe conseguir otro letrado.

Atrincherados en el barrio Manantiales: el hecho que reconstruyó la fiscalía

El hecho ocurrió el pasado 2 de abril en una casa de Rivadavia. Para Fiscalía, los seis imputados fueron a una casa a bordo de un Chevrolet Corsa y un Renault Kwid, se bajaron vestidos de policía y entraron a la fuerza. Ya en el interior, los ataron a todos y se apropiaron de 7 plantas de marihuana, 7.000.000 de pesos, celulares, pavas eléctricas y termos “STANLEY” en caja.

Tras agarrar el botín, los ladrones se subieron a sus autos para darse a la fuga. Uno de los damnificados salió a perseguirlos y uno de los seis efectuó un disparo (quedó el agujero en la pared de la casa).

Uno de los celulares robados tenía activada la geolocalización, una prueba clave para la Policía porque fueron de inmediato en dónde estaba ubicado el teléfono, en el barrio Manantiales de Trinidad. Ahí se llevó a cabo el megaprocedimiento donde trabajó hasta personal del GERAS.